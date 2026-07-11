Rum-Yunan vekiller senaryo yazdı, AP onayladı... Türk askerine çirkin iftira

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AVRUPA Parlamentosu (AP) Yunan ve Rum milletvekilleri Eleonora Meleti ve Loukas Fourlas’ın senaryosunu yazdığı, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında savaş suçu işlenerek Rum kadın ve kız çocukların cinsel saldırılara uğradığına yönelik karar tasarısını onayladı ve Türkiye’den sorumluk üstlenmesini istedi. Karara KKTC ve Türkiye sert tepki gösterdi. KKTC’yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yok hükmündeki bu karar, AP’nin itibarını düşürür” dedi. KKTC ise, 20 Temmuz Barış Harekâtı törenleri öncesinde alınan kararı, “AP yine haddini aştı, Rum-Yunan propagandasının yeni tezahürü” diye değerlendirdi.

MİÇOTAKİS’İN PARTİSİNDEN

AP, Çarşamba günü Yunan milletvekili Meleti ve Rum milletvekili Fourlas’ın Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi adına hazırladığı Türk askerine suçlamalarda bulunan karar tasarısını 575 oyla onayladı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in partisine mensup AP milletvekili Meleti, Rum vekil Fourlas önerisiyle hazırladığı tasarının daha önce komite sürecinde, “51 yıl önceki olaylarla uğraşamayız” gerekçesiyle kabul görmediğini, yoğun uğraşları sonrasında başarılı olarak genel kurula sunulduğunu ve onaylandığını söyledi. Yunan vekil, oylamada sol partiden bir diğer Yunanlı vekil Nicos Pappas’ın çekimser oy kullanmasına ise şaşırdığını ifade etti.

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1974 Barış Harekâtı ile Ada’ya gelen Türk askerlerini, Rum mezalimine uğrayan Kıbrıslı Türkler coşkuyla karşılamıştı.

YILMAZ: AP’NİN İTİBARI DÜŞTÜ

AP’nin kararı Türkiye ve KKTC’den sert tepki aldı. Türkiye’den KKTC’ye doğalgaz boru hattı döşenmesine yönelik protokol imzalamak üzere Lefkoşa’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel’le düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, “Şiddetle kınıyorum. Bu karar yok hükmünde. Karar Türkiye ve KKTC’ye zarar vermez. AP’nin itibarını düşürür” dedi. Yılmaz, “Bugün Avrupa Parlamentosu’nda bu tür polemikler yapanlar önce Gazze’de yaşanan soykırıma baksınlar.Türk Silahlı Kuvvetleri 1974 yılında bu harekâtı yapmamış olsa bugün Kıbrıs Türkleri, Gazzeli kardeşlerimizin yaşadıklarını yaşayabilirdi. Neler yaşadıklarını en iyi Kıbrıs Türkleri biliyor” diye konuştu.

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ERHÜRMAN: ÇÖZÜME PROVOKASYON

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıldönümü törenleri öncesinde alınan kararın Türk ve Rum halklarının arasında güven tesis edilmesi ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir döneme denk getirildiğine dikkat çekti. Erhürman, “Bu kararın hangi amaca hizmet ettiği açıktır. Bu tür provokatif girişimler, uzlaşıya katkı sunmak yerine güven ortamının oluşmasını engellemek suretiyle çözüm çabalarına ciddi bir zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

YİNE HADLERİNİ AŞTILAR

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da parlamentonun Rumların Kıbrıs Türk halkına yaptığı vahşet ve insanlık suçlarını dile getirmek yerine kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mesnetsiz ithamlarda bulunarak haddini bir kez daha aştığını vurguladı. Ertuğruloğlu, Rum-Yunan milletvekillerinin onaylanan raporu hazırlanırken KKTC Meclisi’ndeki kadın milletvekillerinin ilgili komiteye asılsız iddialarına cevap veren mektuplar gönderdiğini ancak dikkate alınmadığını da ifade etti, “Türkiye’yi hedef alan bu kabul edilemez karar, dünyayı kandırmaya yönelik Rum propagandasına hizmet etmekten başka işe yaramayacaktır” ifadelerini kullandı.

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AVRUPA’DA RUM KATLİAMINI GÖREN YOK

AVRUPA Parlamentosu’nun (AP) Türk askeri 1974’te gelene kadar Rumların yaptığı kanlı saldırıları, çocukların bile diri diri gömüldüğü katliam çukurlarını görmezden gelmesi dikkat çekiyor.

1963’te Rum terör örgiütü EOKA’nın Kıbrıs Türklerine yaptığı saldırıların BM raporlarına girmiş bazıları şöyle.

21 Aralık 1963’teki Lefkoşa’da Türk alayında görev yapan Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın evine düzenlenen saldırı. Banyoda saklanan İlhan’ın eşi Mürüvet, oğulları Hakan, Kutsi ve Murat öldürüldü.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar yüzlerce Türk katledildi, 106 Türk köyü boşaltıldı, Türkler gettolarda çadırlarda yaşamaya mahkûm edildi.

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Barış Harekâtı başladıktan sonra ise, Taşkent, Atlılar, Muratağa ve Sandallar adlı Türk köylerinde yüzlerce Türk sivil, kadın yaşlı çocuk ayrımı yapılmadan katledildi, kaltiam çukurlarına gömüldü. BM cesetlerden bazılarının diri diri gömüldüğünü kayda geçirdi.

Barış Harekâtı’nın başlamasının ardından Rum çeteler Türk köylerinde yüzlerce sivili katletmişti.

PROVOKASYONUN ÖN HAZIRLIĞI 2 YIL SÜRDÜ

YUNAN milletvekili Eleonora Meleti, Brüksel’deki basın toplantısında Kıbrıs (Rum yönetimi-GKRY) milletvekili Loukas Fourlas’ın önerisiyle rapor hazırladığını itiraf etti. Ön hazırlığı 2 yıl süren rapor ve karar şöyle ilerledi:

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- 1974 öncesi Türk katliamlarını gerçekleştiren EOKA örgütünün liderleri ve taraftarlarının kurduğu Demokratik Seferberlik partisinin AP milletvekili Fourlas, Türkiye’nin kınanması için Yunan vekile 2 yıl önce teklif getirdi.

- Meleti kabul etti ve Rum hükümeti Parlamento’nun Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’ne özel davet çıkardı. Yunan Meleti ve Rum Fourlas, yanlarına komitede yer alan İtalyan ve Fransız milletvekillerini alarak geçen yıl 26-28 Mayıs tarihleri arasında GKRY’yi ziyaret etti. Avrupa Parlamentosu’nun bir diğer Rum milletvekili Giorgos Georgiou heyete mihmandarlık yaptı.

- Heyet Rum yönetiminin bulduğu ve randevularını ayarladığı “sözde kurbanlarla” görüştü, ardından Rum siyasiler ve sivil toplum örgütleriyle toplantılar yaptı. Meleti, raporunda 700’den fazla Rum kadın ve kız çocuğunun Türk askerinin tecavüzüne uğradığının tahmin edildiğini yazdı. Raporunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bile gönderdi.

NEDEN ŞİMDİ?

Avrupa Parlamentosu takviminde kararı Barış Harekâtı’nın yapıldığı 20 Temmuz öncesine denk getirmeye çalışan Rum Yunan milletvekilleri raporu geçen ay komiteye sundu. Komite sürecinde KKTC Meclisi’ndeki kadın milletvekilleri parlamentoya suçlamalara cevap niteliği taşıyan mektuplar yazdı ancak dikkate alınmadı.

ANKARA’DAN SERT TEPKİ

TÜRKİYE, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Kıbrıs’la ilgili olarak aldığı karara tepki gösterdi.

DIŞİŞLERİ: YOK HÜKMÜNDE

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik “asılsız ve akıl dışı iddialar” içerdiğini belirttiği Kıbrıs konulu kararın “yok hükmünde” olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği’nin ve özelde Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir. Avrupa Birliği kurumlarının, Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz” denildi.

ÇELİK: ALÇAKÇA İFTİRA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi şan ve şereflerle dolu asil bir ocaktır. Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, alçakça bir iftiradır” dedi. (ANKARA)

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