Rum-Yunan ikilisi mutsuz

Zirve kararları, Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması dahil bir dizi yaptırım isteyerek çıtayı yüksek tutan Atina’da düş kırıklığı yarattı. Hükümet kaynakları, “Avrupa her defasında bir adım atıyor. Zirvede de aynı şeyi yaptı” demekle yetindi. Yunan Başbakanı Kiriakos

Miçotakis, AB Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, “Bir adım daha atan Avrupa, tavır değiştirmesi için Türkiye’ye güçlü bir mesaj yolladı. Hedefimiz, Türkiye’ye yaptırımlar uygulanması değil, yaptırımlar tehdidi karşısında tavrını değiştirmesini sağlamaktır” dedi.

DİPLOMATİK YENİLGİ

Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Peças “Kararlarda olumlu da olumsuz da şeyler var. AB, Türkiye konusunda daha kararlı tavır alabilirdi” dedi. Buna karşı, ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) lideri ve eski başbakan Aleksis Çipras “Bir diplomatik yenilgiye daha uğradık. Çıtanın üstünden değil, altından geçtik” şeklinde konuştu. Yunan haber siteleri ise, “Türkiye’ye çok yumuşak yaptırımlar”, “Kararlar, Atina’nın taleplerinden uzak” gibi başlıklarla zirveyi değerlendirdi. Türkiye konusunda düş kırıklığının yaşandığı Atina’da, AB’den koronavirüs nedeniyle zarar gören Yunan ekonomisine destek amacıyla önümüzdeki yıllarda 72 milyar Euro ödenek ve kredi verilmesine ilişkin engellerin aşılması ise sevinç yarattı. Rum medyası da, zirveden çıkan Kapalı Maraş konusundaki açıklama ile kişilere yönelik küçük çaplı yaptırım kararının, talepler yanında ‘kırıntı’ olduğuna dikkat çekti, yayınlanan bildirinin ekim ayındaki bildiri ile hemen hemen aynı olduğunu yazdı. Gazeteler, Türkiye’nin önerdiği ve AB’de de kabul gören bölge ülkelerin Doğu Akdeniz konulu zirve düzenlemesi teklifine, Mısır ve İsrail’in soğuk baktığını da ileri sürdü.