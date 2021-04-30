Rum-Yunan ikilisi masayı yine devirdi

BM’nin Kıbrıs sorununa çözüm bulma amacıyla İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlediği 3 günlük gayriresmi Kıbrıs konferansı, Rum-Yunan ikilisinin uzlaşmaz tutumu nedeniyle bir kez daha başarısızlıkla sonuçlandı. Kıbrıs’ta taraflar ve 3 garantör ülke dışişleri bakanı ile bir dizi toplantı yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporda, Türk tarafının iki devleti çözüm talebini iletecek, 3 ay içinde yeni bir konferans çağrısı yapacak.

GUTERRES: PES ETMİYORUM

Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanları ile Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle dün sabah son bir toplantı yapan Antonio Guterres, konferansın başarısızlıkla sonuçlandığını ilan etti ve “Zirve zorlu geçti, taraflar arasında resmi müzakereleri başlatacak ortak zemin yok, ancak pes etmiyorum. İki ya da üç ay içinde yeni bir konferans toplama çalışmaları yapacağım” dedi.



TATAR: RUM’A YAMA OLMAYACAĞIZ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla Cenevre’den ayrılmadan önce Türkiye’nin yeni konsolosluk binasının açılış törenine katıldı. Tatar, zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek gelinen aşamayı anlattı ve iki devletli çözüme verdiği desteğe teşekkür etti. Tatar, “Tarihi bir adım attık, müzakere tarihinde ilk kez, iki devletli, iki egemenlikli çözüm talebimizi kayıtlara geçirdik. Rum tarafının amacı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı ve Türklerin buna yama olmasıdır, asla kabul etmeyeceğiz” diye konuştu.

RUM LİDER TEHDİT SAVURDU

Rum lider Nikos Anastasiadis ise Türk tarafını suçladı ve tehditler savurdu. BM sürecinin sona ermediğini anlatan Anastasiadis, “İki devlet talebinin uluslararası toplumda kabul görmesinin imkânı yok. Yeni süreç başlayana kadar geçecek süreçte Türk tarafı karada ya da denizlerde yeni bir oldubitti teşebbüsünde bulunursa, (Maraş ve Doğu Akdeniz’i kastetti) yeni bir toplantıya katılmayacağız” dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Rum liderin sözlerine destek verdi. Dendias, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, konferansta “Türkiye ve KKTC’nin takındığı tavır nedeniyle ortak zemin bulunamadığını” öne sürdü. Zirvede tarafların görüşleri arasında köprü oluşturmaya çalışan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, sosyal medyadan BM’nin yeni konferans çalışmasının olumlu olduğunu açıklamasında bulundu.

MİNİ YORUM: MÜZAKERE ZEMİNİNİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

BM Güvenlik Konseyi 1977’den bu yana “Kıbrıs’ta iki kesimli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyon” temelini müzakere zemini kabul ediyor. BM Genel Sekreteri de bu parametreler içinde müzakere ile yetkili. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM’ye sunduğu 6 maddelik ‘iki devletli iki egemenlikli” çözüm planı ise bu parametrelerin dışına çıkmak anlamına geliyor.

Türkiye’nin de tam destek verdiği değişiklik talebi, BM Genel Sekreteri’nin raporuyla Güvenlik Konseyi’nin önüne gidecek. Paniğe kapılan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Tatar’ın yazılı teklifini sunmasının hemen ardından, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Fransa ve Çin dışişleri bakanlıklarını aradı ve kabul edilmemesini istedi.

ÇAVUŞOĞLU: RUMLAR TAKILI PLAK GİBİ KONUŞTU

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’nin masaya koyduğu, iki egemenlikli iki devletli çözüm önerisini güçlü bir şekilde desteklediklerini belirterek, 3 günlük zirvede Rum-Yunan ikilisinin “takılmış plak gibi” eski söylemlerine devam ettiğini açıkladı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rum lider Anastasiadis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın taleplerini şöyle sıraladı:



Rum lider Türklerin egemen eşitliğine karşı çıktı, bırakın devlet olarak, toplum olarak bile eşit olamayacağını savundu, BM önerilerini reddetti.

Gündem değiştirmek için Maraş’ı Rumlara iade edilmek üzere BM’ye, Ercan Havaalanı’nı BM yönetimine, Gazimağusa Limanı’nı ise AB’ye istedi.

Crans Montana’da (2017’deki müzakereler) masayı devirenin kendisi olduğunu unutturmaya çalıştı.

Yunanistan, 50 yıldır sonuç vermeyen ve federasyon öngören BM Güvenlik Konseyi kararlarının arkasına saklandı. İngiltere ve BM, orta yol bulmaya çalıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara