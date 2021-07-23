Rum-Yunan ikilisi Maraş’ı BMGK’ya götürdü

Genel Sekreterin rutin raporlarını ele alan Konsey, aynı zamana denk gelen Maraş şikâyetini de rapor değerlendirmesine dahil etti. Konsey’in 5 daimi üyesi, ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin, Maraş’ta Türk açılımını ayrı ayrı açıklamalarla eleştirirken, Güvenlik Konseyi’nden de benzer bir açıklaması çıkması bekleniyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Farhan Haq, Maraş konusundaki tutumlarının değişmediğini ve Kıbrıs sorununun kalıcı olarak çözümüne yönelik zemin arayışına zarar verecek tek taraflı eylemlerden kaçınılması çağrısını tekrarladıklarını söyledi.



MİSİLLEME PEŞİNDELER

Rum medyasındaki en anlamlı tepki ise devlet televizyonu spikerinin, “Korktuğumuz başımıza geldi” diye habere başlaması oldu. Rum medyası, Rum lider Nikos Anastasiadis’in, parti liderleriyle yaptığı ulusal konsey toplantısında, Maraş açılımına misilleme yolları aradığını, ancak etkili bir yöntem bulamadığını duyurdu.

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