Rum-Yunan ikilisi federasyonda ısrarlı

Yunan Başbakan, dün Lefkoşa’ya geldi. Miçotakis, ortak basın toplantısında Kıbrıs sorununa Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırıldığı ve Türk askerinin adadan çekildiği bir çözüm hedeflediklerini söyledi.

MİÇOTAKİS: KRİTİK AŞAMAYA GELDİ

Miçotakis, Kıbrıs sorununun zirve nedeniyle kritik bir aşamaya geldiğini belirterek, “Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumu, iki ayrı devlet formülünden bahsediyor ve BM’nin kararları dışına çıkıyor” dedi. Miçotakis, Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz’deki egemenlik alanlarıyla ilgili devam eden istikşafi görüşmelerin sonucunu şimdiden bilemeyeceğini, ne kadar tutarlı bir sonuç çıkacağını göreceklerini kaydetti. Rum lider Anastasiadis ise, Kıbrıs sorununda fonksiyonel bir çözüm istediklerini söyledi. Anastasiadis, ‘fonksiyonel’ ifadesiyle daha önce öne sürdüğü gevşek federasyon tezini kastetti.