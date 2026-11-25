Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yunanistan’ın Türkiye’nin itirazlarını aşmak için Fransızları da ortak ettiği projenin Rum halkının elektrik faturalarına nasıl yansıyacağı tartışma konusu oldu.

Yunan To Vima gazetesi, Rum yönetimi ile Yunanistan arasında projenin finansmanı konusunda anlaşmazlık yaşandığını öne sürerken, Güney Kıbrıs’ta da iktidar ile muhalefet karşı karşıya geldi. Projeye tam destek veren Rum hükümetini eleştiren muhalefet, faturanın Rum halkına kesileceğini ve elektriğin çok daha pahalı hale geleceğini savundu.

MALİYET YÜKSELİYOR

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında 1208 kilometrelik deniz altı elektrik hattı döşenmesini öngören projenin maliyeti başlangıçta 1.9 milyar euro olarak açıklanmıştı. Ancak yeni raporlarda maliyetin 2.5 milyar euroya kadar çıkabileceği belirtildi. Avrupa Birliği’nin 675 milyon Euro mali destek sağladığı proje kapsamında Rum tarafının, projeyi yürüten Yunan elektrik idaresine beş yıl boyunca 25’er milyon Euro’luk taksitler halinde toplam 125 milyon Euro ön ödeme yapması gerekiyor. Rum hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiyotis, ilk taksitin ödenmesi için sürecin başladığını açıkladı. Ancak ödemenin yapılabilmesi için bağımsız enerji komitesinin uygunluk raporu vermesi gerekiyor.

Haberin Devamı

FATURA HALKA ÇIKACAK

Komitenin, elektrik temini başlamadan ödeme yapılmasına sıcak bakmadığı belirtilirken Rum hükümetinin gerekli onayı alıp alamayacağı henüz netlik kazanmadı. Hükümet, beş yıl boyunca yapılacak ödemeleri elektrik faturalarına yansıtmak yerine kamu kaynaklarından karşılamayı planladı. Rum muhalefeti ise ödemelerin halkın vergileriyle karşılanmasının, maliyetin doğrudan faturalara yansıtılmasından bir farkı olmadığını savunuyor. Öte yandan projenin maliyetinin 2.5 milyar Euro’ya yükselmesi halinde aradaki 600 milyon Euro’luk farkı hangi tarafın üstleneceğinin de tartışma konusu olduğu belirtiliyor.