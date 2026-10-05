Rum Yönetimi'nden skandal Kapalı Maraş önerisi

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GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a sunduğu 19 önerinin içeriğine ilişkin yeni ayrıntılar Rum basınında ortaya çıktı. Rum basınında yer alan haberlere göre, Hristodulidis’in önerileri arasında Kapalı Maraş’ın BM yönetimine verilmesi ve Gazimağusa Limanı’nın Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesini içeren bir formül yer aldı.

Philenews’te Kostas Venizelos imzasıyla yayımlanan haberde, söz konusu plan kapsamında Kapalı Maraş’ın ilk aşamada BM yönetimine verilmesi ve ardından eski sakinlerinin bölgeye dönüşünün sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi. Planın diğer ayağında ise Gazimağusa Limanı’nın Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesinin yer aldığı kaydedildi.

Rum ANT1 de söz konusu formülün Hristodulidis’in KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’a sunduğu 19 yeni öneri arasında bulunduğunu aktardı. Böylece Hristodulidis’in bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadığı 19 öneriden birine ilişkin yeni bir somut başlık daha ortaya çıktı.

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GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis

GKRY YÖNETİMİ SESSİZ

Rum basınında yer alan haberlerin ardından GKRY Başkanlığı Basın Ofisi Direktörü Viktoras Papadopulos konuya ilişkin açıklamada bulundu. Papadopulos, Hristodulidis’in sunduğu 19 önerinin Kıbrıs meselesinin özü, Güven Arttırıcı Önlemler ve müzakere metodolojisi olmak üzere üç alanı kapsadığını belirtti.

Kapalı Maraş’ın BM yönetimine verilmesi ve Gazimağusa Limanı’nın Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesini içeren formülün 19 öneri arasında bulunup bulunmadığına ilişkin ise yorum yapmadı.

GAZİMAĞUSA VE KAPALI MARAŞ İÇİN FİNLANDİYA MODELİ ÖNERİSİ

Philenews, Maraş ve Gazimağusa Limanı’nı birlikte ele alan formülün yeni olmadığını, benzer bir önerinin Avrupa Birliği’nin 2006 yılındaki Finlandiya dönem başkanlığında da gündeme geldiğini anımsattı.

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2006’daki formülde Kapalı Maraş’ın BM yönetimine verilmesi ve Gazimağusa Limanı’nın Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesinin yanı sıra Türkiye’nin GKRY bağlantılı gemilerin Türk limanlarına, uçakların ise Türk hava sahasına erişimine yönelik uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması da bulunuyordu.

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Ancak Rum basınındaki son haberlerde bu üçüncü unsurun Hristodulidis’in mevcut 19 önerisi arasında bulunduğuna ilişkin kesin bir bilgi verilmedi.

ERHÜRMAN'DAN SERT TEPKİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York dönüşünde düzenlediği basın toplantısında Hristodulidis’in kendisine sunduğu 19 öneriye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Erhürman, önerilerin içeriğini prensip gereği kendisinin açıklamayacağını, 19 öneriyi kamuoyuna açıklaması gereken kişinin bunları masaya getiren Hristodulidis olduğunu vurgulamıştı.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından gündeme getirilen 7 Güven Arttırıcı Önlem üzerinde çalışma yürütülürken Hristodulidis’in 19 yeni öneri sunmasına da tepki gösteren Erhürman, "7 madde varken 19 yeni madde getirmek pişmiş aşa su katmaktır" demişti.