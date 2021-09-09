Rum Yönetiminden skandal direktif: İngilizce kitaplarından Atatürk sayfasını yırtın

KIBRIS Rum Eğitim Bakanlığı, Türk düşmanlığında yeni bir skandala imza atarak, lise öğretmenlerinden İngiltere’den gelen İngilizce kitaplarında Atatürk’ün yer aldığı sayfanın yırtılarak öğrencilere dağıtılmasını istedi. Skandal karar, KKTC’de “Bunlarla mı ortaklık kuracağız” tepkisine yol açtı.



‘ACİL’ UYARISI YAPILDI

Rum Eğitim Bakanlığı okulların eğitime başladığı hafta başında İngilizce öğretmenlerine “acil” uyarısıyla elektronik posta gönderdi. Postada, lise 2 öğrencilerinin “Oxford Discover Futures 3” adlı İngilizce çalışma kitabının “Türklerin en büyük kahramanı” başlığıyla Atatürk’ün kısaca anlatıldığı 36’ncı sayfasının yırtılması istendi. Rum öğretmenler yırtma direktifini uygulayarak kitapları dağıttı. Geçen yüzyıla damgasını vurmuş kişilerin tanıtıldığı kitapta, Atatürk’ün fotoğrafı altında “Mustafa Kemal Atatürk, yer aldığı savaşlar sonucunda modern Türkiye’yi kurdu” ifadeleri yazıyor. Bazı Rum öğretmenler sosyal medyadan karara karşı çıkarken, eğitim sendikası Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu konuyu ele alacaklarını açıkladı.



İngilizce kitabında Atatürk’ten övgüyle bahsediliyor.

KİTAP TOPLATILACAK

Atatürk sayfasının yırtılması kararı KKTC’de büyük tepkiye yol açtı. İlk tepkiyi Dışişleri eski Bakanı ve Halkın Partisi lideri Kudret Özersay, “Belli ki Rum tarafında bazı kesimler öğrencilerin Türkiye’ye dair iyi bir şeyolabileceğini öğrenmesini pek istemiyor” diyerek gösterdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu saatten sonra Atatürk’ün nasıl bir komutan ve lider olduğunu tartışmanın anlamı yok, tüm dünya biliyor. Rumların bu davranışını kınıyorum” dedi. Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da “Akıl tutulması bir ahlaksızlık. Bunlarla mı barış yapacağız” dedi. Rum bakanlık, “Atatürk sayfasını yırtın” talimatına gelen tepkiler üzerine kitabın toplatılmasına karar verdi.

‘ÇARPIK ZİHNİYET’

TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı, Rum yönetiminin talimatını, “Türkiye ve KKTC’ye karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koyduğunu” belirterek kınadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada “Mazlum milletlerin ilham kaynağı olan Atatürk’ü kimse ders kitaplarını yırtarak tarihten silemez” ifadelerini kullandı.

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