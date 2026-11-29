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Bir grup gazetecinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in, KKTC'ye sunduğu 19 maddelik öneri paketinde Maraş bölgesinin iadesi karşılığında Gazimağusa Limanı'nın Avrupa Birliği tarafından işletilmesi teklifine yanıt verdi.

"Kapalı Maraş" olarak bilinen bölgenin KKTC'nin egemenliği altında bulunduğunu vurgulayan Üstel, bölge üzerindeki tüm tasarruf hakkının da kendilerinde olduğunu kaydetti.

KAPALI MARAŞ'TA DEPREME DAYANIKLI OLMAYAN BİNALAR YIKILACAK

Gazimağusa'ya bağlı Maraş ile ilgili KKTC'nin 50. kuruluş yıl dönümüne özel imar planı hazırladıklarını belirten Üstel, "Bu proje, ülkemize ve insanımıza kazandırılacaktır." diye konuştu.

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Üstel, KKTC'nin kimseye toprak tavizinde bulunmayacağını vurgulayarak şunları dile getirdi:

"(Kapalı) Maraş'ta depreme dayanıklı olmayan bütün binaları yıkacağız. Müteahhitlerimizin ve onlarla birlikte odalarımızın yaptıkları çalışmalarla, bu binalarda halkımızın güvenliğini sağlamak için çalışma yapıyoruz. Tehlike arz eden binalar da yıkılacak. Burası bizim egemen sınırlarımız içerisinde olduğu için bu bizim hakkımızdır."

'KKTC SINIRLARI KANLA ÇİZİLDİ'

Üstel, Rum tarafının Maraş ile ilgili söz söylemeye hakkının bulunmadığına dikkati çekerek, GKRY Lideri Hristodulidis'in Maraş'ın iadesi ve Gazimağusa Limanı'nın AB tarafından işletilmesine yönelik açıklamalarının gerçekten uzak olduğuna dikkat çekti.

KKTC'nin bir karış toprağının dahi hiçbir zaman kimseye verilmeyeceğinin altını çizen Üstel, şunları belirtti:

"Bir kere Hristodulidis'in unuttuğu bir şey var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'yla kanla çizildi. Bu doğrultuda artık bir karış dahi toprak Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne verilmez, verilmeyecektir. Bu dün de böyleydi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır."

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'MAVİ VATANIMIZA SAHİP ÇIKMA YÖNÜNDE BÜYÜK ADIMLAR ATTIK'

Üstel, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile gerçekleştirilen projelerin Mavi Vatan'da egemenliği perçinlediğini ifade etti.

Türkiye'den deniz altından getirilen suyun, gelecekte getirilmek istenen doğal gaz ve elektrikle ilgili dev projelerin, Kıbrıs Türk halkının faydasına hizmetler olduğuna işaret eden Üstel, "Bu projelerle Mavi Vatanımıza sahip çıkma yönünde büyük adımlar atmış bulunmaktayız." açıklamasını yaptı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Üstel, muhalefetin "federasyon" temelli çözümü savunduğunu hatırlatarak, "Kıbrıs için çözüm iki devletliliktir." yorumunu yaptı.

Türkiye'den başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere tüm yetkililerin iki devletli çözümü destekleyen beyanatlarının bulunduğuna dikkati çeken Üstel, muhalefetin artık bunu anlaması gerektiğini bildirdi.