Rum yönetiminde ‘Maraş’ paniği

Kıbrıs Rum yönetimi, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümü törenlerine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bir bölümü sivil ziyarete açılan Maraş kentinin askeri bölge statüsünü kaldırarak, mülk sahibi Rumları mahkeme yoluyla Türk yönetimi altında evlerine çağıracağı endişesini yaşıyor. Rum yönetimi, bu yöntemle kenti tamamen kaybedeceklerinden korkuyor.

İKİNCİ ZİYARET OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 15 Kasım’da KKTC’nin 37’inci kuruluş yıldönümünde Maraş’ı ziyaret ederek, kentin yeniden hayata döndürüleceğini açıklamıştı. Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’ye yapacağı ziyarette kenti ikinci kez ziyaret etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Rum Fileleftheros ve Politis gazeteleri son iki gündür manşetlerinde Erdoğan’ın ziyaretinde Maraş’la ilgili çarpıcı açıklamalar yapacağını ileri sürdü. Gazete haberlerine göre Maraşlı Rumların temsilcisi Simos Yohannu, 6 Temmuz’da Rum lider Nikos Anastasiadis’le bir araya gelerek, endişelerini dile getirecek ve ulusal bir politika oluşturulmasını isteyecek. Rum örgütler, Erdoğan’ın ziyaretinden bir gün önce 19 Temmuz gecesi Maraş’ın Rum yönetimi ile sınır bölgesinde eylem düzenleyecek. Türkiye konulu son AB zirvesinde de Maraş’ı gündeme getiren Anastasiadis ise uluslararası alanda Türkiye’ye baskı yapılması yönünde açıklamalar yapıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, defalarca kentin Rumlara iade edilmeyeceğini ve Rumların mülk haklarının da tanınarak Türk yönetimi altında açılacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile geçen yıl 15 Kasım’da KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümünde Maraş’ı ziyaret etmişti.

KENTTE HAZIRLIK

1974’ten bu yana kapalı tutulan, öncesinde Ortadoğu’nun en önemli turizm merkezlerinden biri kabul edilen Maraş kentinin bir bölümü, geçen yıl ekim ayında sivil ziyarete açıldı. Aradan geçen sürede kentin sahil ve kamu alanlarında düzenlemeler yapıldı ve yeni plajlar halkın kullanımına açıldı. Devam eden çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci ziyaretine yönelik olduğuna dikkat çekiliyor. 1974 öncesinde “Ortadoğu’nun Las Vegas’ı” diye anılan Maraş’ta envanter çalışması da tamamlandı. Kentte, biri İngiliz kraliyet ailesine ait, çoğu yıldızlı 105 otel, 4 bin 649 ev ve daire, 21 banka, 99 eğlence merkezi, 2953 işyeri bulunuyor.

RUMLAR MÜLKLERİNE NASIL DÖNECEK?

- Maraş’ta mülkü bulunan Rumların KKTC yönetimi altında dönebilmesi için öncelikle kentin askeri bölge statüsünün kaldırılması gerekiyor. Kaldırma yetkisi KKTC Bakanlar Kurulu’nda.

- Rumların dönüşü, AİHM’nin de tanıdığı 2006 yılında faaliyete geçen KKTC merkezli Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla olacak. KKTC’de 1974 öncesi mülk bırakan Rumların başvurduğu mahkeme niteliğindeki komisyonun önünde 6 bin 861 başvuru bulunuyor. Bunlardan 334’ü Maraş’la ilgili.

- Sahilleriyle ünlü Maraş kenti 4 bin 638 dönümden oluşuyor. 334 mevcut başvuru 2 bin 438 dönümlük bir araziyi kapsıyor. Yani Maraş’ın yarısından fazlası.

- Komisyon, iade, takas ve tazminat yoluyla karar alıyor. Komisyon, kentin askeri statüsünün kaldırılması sonrasında iade kararları vermeye başlarsa, Rum başvurularının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

- Mülklerine dönecek Rumların KKTC yönetimi altına girmeyi kabul etmesi, Kıbrıs sorununda Rum yönetimine büyük bir darbe olacak.

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