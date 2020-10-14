Rum siyasilerin gizli görüntüleri yayınlandı! AB pasaportu satışına suçüstü

Rum Bakanlar Kurulu, “altın pasaport” skandalına dair yeni görüntüler üzerine olağanüstü toplanarak, bugüne kadar 7 milyar dolar kazandıkları yatırım karşılığı vatandaşlık programını iptal etti. Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in görevi askıya alındı, milletvekili Hristakis Ciovanis ise istifa ettiğini açıkladı.

SUÇ ÜÇGENİ

İki ay önce, Rum Bakanlar Kurulu’nun çoğu Rus, Çinli ve Ortadoğu ülke vatandaşı 1400 kara para suçlusuna verdiği AB vatandaşlığının belge ve listesini yayınlayan El Cezire, önceki gün Çin’de kara para aklamaktan suçlu bir yatırımcıya Kıbrıs vatandaşlığı satış pazarlıkları yürüten Meclis Başkanı Şilluris, milletvekili Ciovanis ve Rum bürokratlar ile ortak çalışma yürüten avukat Andreas Pittacis’in rüşvet sisteminin nasıl çalıştığını anlatan gizli çekim görüntüleri yayınladı. Skandalın baş aktörü Şilluris, hatalı bir işlem yapmadığını savunarak, soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevinden uzak duracağını açıkladı. Skandala karışan bir diğer isim ana muhalefetteki AKEL milletvekili Hristakis Ciovannis, milletvekilliği ve partisindeki görevlerinden ayrıldığını duyurdu.

5 ADIMDA RÜŞVET ÇARKI

Çin’de 7 yıl rüşvet ve kara para aklamaktan hüküm almış firari bir işadamanın temsilcisi kimliğine bürünen El Cezire ekibi kısa sürede AB pasaportunu alma aşamasına geliyor:

1- Ekip vatandaşlık başvuru işlemlerini yürüten şirketin avukatına başvuruyor. El Cezire, Çinli işadamı için sahte bir isimle pasaport istediklerini belirtiyor.

2- Ekip, vatandaşlık için gerekli emlak alımı için gayrimenkul şirketine başvuruyor. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı’na yönlendiriliyorlar.

3- Müşteşar, “Bakan benim arkadaşım, hızlandırırız” diyor.

4- Ekip AKEL vekili ile de bir araya geliyor.

5- Ekip, Rum Meclis Başkanı ile buluşuyor. Başkan, “Problemleri çözeriz, kimseye benden bahsetmeyin” diye uyarıyor.