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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 28.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rum Savunma Bakanı: Türk SİHA’larına çözüm arıyoruz

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rum Savunma Bakanı: Türk SİHA’larına çözüm arıyoruz

Kıbrıs Rum yönetimi savunma bakanı Haralambos Petridis, KKTC’nin Geçitkale hava üssüne iki yıl önce yerleşen Türk silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve İHA’larına çözüm aradıklarını belirterek, “Gelişmeleri izliyoruz, karşı önlemler almaya çalışıyoruz” dedi.

Rum bakan, savunma bütçelerini 46 milyon Euro artırdıklarını da kaydetti. Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Haralambus, Türk SİHA’larının varlığını yakından takip ettiklerini ve savunma kabiliyetlerini artırmaya çalıştıklarını söyledi. Rum Bakan, “Silahlanma programımız devam ediyor. Bakanlar Kurulu, 46 milyon Euro’luk ek savunma bütçe talebimizi onayladı. Yeşil Hat’ın (KKTC-Rum yönetimi kara sınırı) elektronik sistemlerle denetlenmesi konusunda da ilerleme kaydettik, sistemi kuracak şirketle anlaştık” dedi.

Rum Savunma Bakanı: Türk SİHA’larına çözüm arıyoruz

FRANSA İLE İŞBİRLİĞİ

ABD’nin Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırması gerektiğini de ifade eden Haralambus, Fransa’yla askeri işbirliklerinin ileri seviyeye ulaştığını söyledi.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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