Rum sandığından Türk düşmanı ELAM çıktı

Haberin Devamı

ELAM, 56 sandalyeli parlamentoda 8 milletvekili kazanarak kilit noktaya oturdu. Güney Kıbrıs’ta başkanlık sistemi olması nedeniyle herhangi bir hükümet değişimi olmayacak, ancak Rum lider Nikos Hristodulidis, 6 partinin yer aldığı çok parçalı yeni parlamentoda yasa çıkarmakta zorluk yaşayacak. 569 bin 192 kayıtlı seçmenin bulunduğu Rum yönetimindeki seçimlerde 17 siyasi parti yarıştı. Sağın en büyük partisi Demokratik Seferberlik (DİSİ) oyların yüzde 27’sini alarak 17 milletvekili çıkartı, ikinci sırada Komünist AKEL geldi, yüzde 24 oyla 15 milletvekiline sahip oldu. Bir önceki seçime göre oylarını yüzde 4 oranında artıran ve yüzde 10 seviyesine ulaşan ELAM, Tasos Papadopulos’un köklü partisi DİKO’nun yerini alarak 3’üncü büyük parti oldu.

Herhangi bir siyasi parti desteği olmadan sosyal medyadan yaptığı yayınlarla iki yıl önceki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde milletvekili seçilmeyi başaran youtuber Fidias Panayiotu’nun kurduğu Doğrudan Demokrasi Partisi de seçimlerin bir diğer kazananı oldu. Sosyal medya fenomeninin partisi yüzde 5.5 oy oranıyla parlamentoya 4 milletvekili soktu.