Rum NAVTEX tahriki KKTC’ye yöneldi

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Rum yönetimi, Ada’nın güneyinde 3 günlük NAVTEX ilan etti, KKTC’den, “Gerginlik arama” uyarısı geldi. Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail’in ortaklaşa kiraladığı Malta bandıralı araştırma gemisi “Nautical Geo”, geçen ay Yunanistan’ın girişimiyle Girit’ten Türkiye’nin kıta sahanlığını delme girişiminde bulunmuştu.

‘TPAO ÇALIŞMA YAPACAK’

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkının Ada’nın iki ortak sahibinden biri olduğuna dikkat çekti ve “Kıbrıs Türk halkının, haklarının Rum tarafınca tek yanlı eylemlerle ve oldu-bittilerle gasp ve ihlal edilmesine seyirci kalınmayacaktır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), devletimizin 2011 yılında verdiği ruhsat alanlarında Kıbrıs Türk halkı adına çalışmalarını yürütmeye devam edecektir” uyarısında bulundu.