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DHA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 20:01,Son Güncelleme:/

Rum medyasından ilginç iddia! 'ABD'nin casus uçakları Yavuz'un etrafında dolaşıyor'

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Rum medyasından ilginç iddia! 'ABD'nin casus uçakları Yavuz'un etrafında dolaşıyor'

Rum medyası, ABD’ye ait ’casus uçakların son dönemlerde Doğu Akdeniz’de uçuşlarını sıklaştırdığını belirterek, gelişmeyi "Doğu Akdeniz, ABD casus uçaklarıyla dolu" başlıkları ile duyurdu.  ABD’ye ait casus uçakların Yavuz Sondaj gemisinin etrafında dolaştığını belirten Rum medyası, "ABD’ye ait casus uçaklar her gün bölgede dolaşmaya başladı" diye yazdı.

ABD’ye ait casus uçakların Yavuz Sondaj gemisinin etrafında dolaştığını belirten Rum medyası, "ABD’ye ait casus uçaklar her gün bölgede dolaşmaya başladı" diye yazdı. Uçakların Rum havaalanlarını kullandığına işaret edilen haberlerde, havada ’Dornier C-146A’ tipi 4 farklı uçağın dolaştığı kaydedildi. Rum Fileleftheros gazetesi, Amerikan Hava Kuvvetlerine ait ’Lockheed 130H’ uçaklarının da Baf Havalimanı’na indiğini yazdı. Gazete İsrail’e ait ’G550’ casus uçağı ile Fransa’ya ait ’NorthopGrumman E2C Hawkeye’ uçaklarının da bölgede uçuşlar yaptığını belirtti.

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