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Rum medyası uydu görüntülerini yayınladı: ABD ordusu Rumların üslerine yerleşti

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#İsrail#Gazze Şeridi#Lübnan
Rum medyası uydu görüntülerini yayınladı: ABD ordusu Rumların üslerine yerleşti
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 07:00

İsrail, Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde ABD, bölgeye en yakın müttefiklerinden biri olan Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni askeri üsse çevirdi.

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ABD ordusu, Kıbrıs Rum yönetiminin, Larnaka, Baf ve Limasol kentlerindeki hava ve deniz limanlarına adım adım yerleşti, pisti bulunmayan Mari sahil kasabasındaki küçük Evangelis Florakis deniz üssüne de helikopter pisti inşa etmeye başladı. Rum medyası, Amerikan uçak ve helikopterlerinin varlığını, uydu görüntüleriyle yayınladı.

HER YERDE VARLAR

Amerikan ordusunun, işbirliği anlaşmaları çerçevesinde Rum hava ve deniz limanlarını kullandığı biliniyordu, ancak hangi üste ne tip hava aracı bulunduğu, Rum Simerini gazetesinin uydu görüntüleriyle “Fiilen ABD ve NATO üssü olduk” başlıklı haberiyle gözler önüne serildi. Kıbrıs Rum yönetiminin KKTC ile paylaştığı başkent Lefkoşa dışında deniz kıyısında Larnaka, Limasol ve Baf kentleri bulunuyor. Bu 3 kentteki hava ve deniz limanlarının tümüne Amerikan ordusu yerleşti.

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UÇAK VE HELİKOPTERLER

Uydu görüntülerine göre, Larnaka havaalanında C-130 nakliye uçağı, CH-47 Chinook ve Bell UH-1 nakliye helikopterleri, Baf kentindeki Andreas Papandreu hava üssünde doğu Akdeniz’de bulunan ABD uçak gemisinde faaliyet gösteren özel kuvvetlerin kullandığı dikey iniş kalkış yapabilen U-22 nakliye uçakları görülüyor.

Rum yönetiminin limanı büyük gemilerin yanaşmasına uygun olmaması nedeniyle büyütme planları yaptığı Evangelos Floradis üssü de ABD’ye açıldı.

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#İsrail#Gazze Şeridi#Lübnan

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