Rum lidere İsrailli ‘Black Cube’ darbesi

Haberin Devamı

KIBRIS Rum yönetiminde ocak ayında sosyal medyada yayımlanan ve ülkeyi karıştıran Rum lider Nikos Hristodulidis’in, eşi ve özel kalem müdürü üzerinden “bağış” adı altında yatırım izinleri karşılığında rüşvet aldığını gizli kamera kayıtlarıyla gösteren skandal videoyu, “finans dünyasının Mossad’ı” diye bilinen Black Cube adlı İsrailli özel istihbarat şirketinin hazırladığı ortaya çıktı. Skandalla ilgili soruşturma devam ederken, İsrailli şirketi kimin kiraladığı ve İsrail’le her türlü iş birliğini yapan Rum liderin, “neden hedef alındığı” soruluyor.

DEVLET İÇİNDE RÜŞVET ÇARKI

Ocak ayında sosyal medyada sahte bir hesap üzerinden “özel haber” tarzında yayımlanan gizli çekim videoda, Rum liderin özel kalem müdürü ve kayın biraderi Haralambus Haralambu, Enerji eski Bakanı Yorgos Lakkotripis ve yine Rum lidere yakın isimlerden iş insanı Yorgos Hrisoshos, Rum yönetimine 150 milyon Euro’luk yatırım yapmak isteyen bir grup Avrupalı iş insanından “bağış” adı altında rüşvet istiyor. Rum liderin sağ kolu olarak bilinen Lakkotripis, bağışların bavullar içinde taşınarak Rum liderin eşi Filippa’nın başında olduğu yardım fonuna da getirilebileceğini söylüyor. Rum yönetiminde siyasi depreme yol açan skandalda kayınbirader özel kalem müdürlüğünden, first leydi Filippa da fon yönetiminden istifa etti.

Haberin Devamı

EKONOMİ DÜNYASININ MOSSAD’I

Soruşturmada skandal videoyu Tel Aviv merkezli emekli İsrailli gizli servis subayları Dan Zorella ve Ayi Yanus’un kurduğu özel istihbarat şirketi Black Cube’un hazırladığı belirlendi. Forbes dergisinin “Uluslararası finans dünyasının Mossad’ı” diye tanımladığı şirket, Rum medyasına, “Evet, biz hazırladık ve yolsuzluğu ortaya çıkarmaktan gurur duyuyoruz” açıklaması yaptı. Şirket, soruşturma komitesine yayımlanmamış 30 saatlik gizli çekim videoları da verdi.

ORBAN’A DA ÇALIŞMIŞLAR

Black Cube 2010 yılında İsrail ordu istihbaratı AMAN’ın üst düzey yöneticilerinden Zorelli ve Yanus tarafından Tel Aviv’de kuruldu. Yönetim Kurulu’nda eski MOSSAD şefi Efraim Halevy de bulunuyor. Londra ve Madrid’de de ofisleri bulunan şirket, Panama ve Meksika’da yolsuzluk ağlarını ortaya çıkardı, Macaristan’da Başbakan Viktor Orban’ın seçimleri kazanması için çalıştı. ABD’de bir dönem büyük yankı uyandıran ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’ı cinsel saldırıyla suçlayan kadınların itibarsızlaştırılmasına yönelik algı operasyonlarını yönetti.

Haberin Devamı

İSRAİL ŞAŞKINLIĞI VAR

Rum medyasında, rüşvet çarkı iddialarından daha fazla, İsrail’le çok yakın ilişkiler içinde bulunan Rum liderin neden İsrailli bir şirket tarafından hedef alındığı soruluyor. Black Cube’un özel bir şirket olması nedeniyle kim tarafından kiralandığı da sorulan sorular arasında. Rum yönetiminde başlatılan özel soruşturmanın ilk raporu haziran ayında tamamlanacak ve sonuçlarına göre, Rum lider ve yakın çevresine davalar açılacak.