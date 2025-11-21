Rum lidere 10 maddelik ‘iyi atmosfer’ paketi

Haberin Devamı

KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis dün tanışma niteliğindeki ilk görüşmelerini Lefkoşa’da BM denetimindeki ara bölgede gerçekleştirdi. İlk buluşma, sıcak bir atmosferde, ancak temkinli geçti. Erhürman, Kıbrıs sorunu konusunda suçlama oyunlarına girmeyeceğini belirterek, “10 maddelik Türk-Rum günlük hayatını ilgilendiren Kıbrıs sorununa çözüm atmosferi oluşturacak konulardaki önerilerimizi sunduk” dedi.

KARMA EVLİLİĞE VATANDAŞLIK

Bir saat süren görüşme BM’nin Kıbrıs’taki temsilcisi Hasim Diagne’nin ara bölgedeki konutunda gerçekleşti. Erhürman görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta çözüm atmosferinin yaratılması için çaba ortaya konması gerektiğini vurguladı ve olumlu atmosferin oluşturulmasına yönelik 10 maddelik öneri sunduklarını söyledi.

Erhürman Rum lidere sunduğu önerilerin, Kıbrıslı Türklerin karma evliliklerden doğan çocuklarına “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlık hakkı, Lefkoşa’da karşılıklı araçlı geçişin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nda geçişlerin kolaylaştırılması, dostluk maçları yapılması, iki liderin Kayıp Şahıslar Komitesi’ni birlikte ziyaret etmesi, mülkiyet ile ilgili tutuklama ve yargılanmalar, iki taraf arasında AB’nin Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesindeki ticaretin kolaylaştırılması, Kıbrıs Türkleri’nin AB müktesebatına uyumu konusunda Ad-Hoc Komitesi’nin tekrar kurulması, Kıbrıs Türk ile Kıbrıs Rum Güvenlik Kuvvetleri arasında iletişim kurulması ve iki liderin Metehan’da yol genişletme çalışmalarını ziyaret etmesi konularının yer aldığını kaydetti.

EŞİT EGEMENLİK ŞARTI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, garantör ülkelerin de katılımıyla yapmayı planladığı yeni toplantıya eli boş gitmek istemediğini anlatan Erhürman, temsilcilerin sıklıkla bir araya geleceğini, liderlerin ise, telefon ile görüşeceğini ve gerekmesi halinde bir araya geleceklerini kaydetti.

Erhürman, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin, müzakerelerde takvimin bulunması, Türklerin egemen eşitliğinin tartışma konusu olmaması, geçmiş uzlaşıların kabul edilerek açıklanması ve muhtemel müzakerelerin yine başarısız olması halinde Türk tarafına ne olacağının önceden belirlenmesini içeren 4 maddelik metodoloji taleplerini de Rum lidere sunduğunu kaydetti.

İlk görüşmeye memleketi Kolombiya’da bulunan BM Genel Sekreteri’nin kişisel Kıbrıs temsilcisi Maria Holguin Cuellar da çevrimiçi katıldı. Holguin önümüzdeki ay Ada’ya gelerek liderlerle buluşacak.