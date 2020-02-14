GÃ¼ney KÄ±brÄ±s'ta tartÄ±ÅŸmalara neden olan olay, Anastasiadis'in,Â Suudi ÅŸeyhine ait Ã¶zel uÃ§akla yaptÄ±ÄŸÄ± seyahatlerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmalardaÂ Suudi Åžeyhi'nin ailesinden 18 kiÅŸinin de 'KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti' yani AB vatandaÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Rum SayÄ±ÅŸtaylÄ±ÄŸÄ± Dairesi de, seyahatler iÃ§in bir rapor hazÄ±rlayarakÂ Temcilciler MeclisiÂ Denetleme Komitesiâ€™ne sevk etti. Komite Rum liderden savunma istedi.

'SÄ°YASÄ° ETÄ°ÄžE AYKIRI, KABUL EDÄ°YORUM'

Komiteye bir mektupla savunma gÃ¶nderenÂ Anastasiadis, ailesiyle gittiÄŸi SeyÅŸeller tatilinde Suudi ÅŸeyhinin Ã¶zel jetini kullandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶zÃ¼r diledi.

Anastasiadis,Â Suudi ÅžeyhiÂ ailesinden 18 kiÅŸinin 'KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti'Â vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± almasÄ±yla ilgili, aleyhinde yapÄ±lan tÃ¼m suÃ§lamalarÄ± ise reddetti. Rum lider, vatandaÅŸ olanlarÄ±n 'yatÄ±rÄ±m ÅŸartÄ±' ile olduÄŸunu savundu.

Anastasiadis mektubunda, Suudi Åžeyhi'nin uÃ§aÄŸÄ±nÄ± Ã¼cretsiz olarak kullanarak ailece tatile gitmelerinin siyasi etik olarak doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek,Â "UÃ§aÄŸÄ± kullanmaktan kaÃ§Ä±nabilirdim"Â dedi. Rum lider, uÃ§aÄŸÄ± kullanmasÄ±nÄ± dostane bir jest olarak savundu.

Rum siyasi partiler de, Anastasiadis'in aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan memnun olmadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â