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Dünya
Ömer BİLGE /LEFKOŞA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rum liderden Türkiye’ye veto tehdidi

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rum liderden Türkiye’ye veto tehdidi

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye çalışan AB’ye, gümrük birliği güncellemesini veto tehdidinde bulundu.

Anastasiadis, Yunan televizyonu ERT’ye verdiği röportajda, “Türkiye bize karşı yükümlülüklerini yerine getirmezse gümrük birliği güncellemesini veto ederiz” dedi. Rum lider, “Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devlet hedefi gerçekleşemez.

Bu ne bizim ne Avrupa toplumu için kabul edilir bir çözüm değil. Ankara’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımama veya üye devletlerin tamamına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeme tavrına devam edemeyeceğini Türkiye’nin de, ortaklarımızın da dikkate alması gerekir” diye konuştu. Rum yönetimi, 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak gayri resmi Kıbrıs konferansı öncesinde Türk tarafına baskı kurmaya çalışıyor.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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