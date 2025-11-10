Rum liderden skandal sözler

Haberin Devamı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, İngiliz idaresi döneminde (1955-1959) faaliyet gösteren Kokkinotrimithia Gözaltı Merkezleri’nde düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Hristodulidis törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta Türk ve Rumlara yönelik toplu katliamları ile bilinen terör örgütü EOKA'yı övgüyle andı.

Hristodulidis, "EOKA'nın mücadelesi, zaman sınırı olmayan ve güncelliğini koruyan Helenizm'in evrensel standartlarını yoğunlaştırır. 1 Nisan ayaklanması, tarihi bir arınma ve ulusal rönesansın popüler bir yenilenme hareketiydi. Ve mücadelenin tarihi izi ve ahlaki işareti, Kıbrıs ve Yunanistan sınırlarını aştı." ifadelerini kullandı.

İngiliz yönetiminin 1955-1959 yılları arasında 3 binden fazla Kıbrıslı Rum’u suçlamalarla hapse attığını öne süren Hristodulidis, terör örgütü EOKA’nın “Kıbrıs halkı için bir ilham kaynağı olmaya devam ettiğini” savundu.

Terör örgütü EOKA'nın isyancı üyeleri

Rum lider, "Yetmiş yıl sonra, EOKA'nın kurtuluş mücadelesi, toplumsal hafızada bir referans noktası, tükenmez bir ilham kaynağı ve hepimiz için ebedi bir ders olmaya devam ediyor. Bugün bulunduğumuz alanda ve diğer gözaltı merkezlerinde, küçük ve büyük, bilinen ama aynı zamanda bilinmeyen siyasi tutukluların ve EOKA savaşçılarının şehitlik sayfaları yazıldı." dedi.

ERTnews'te yer alan habere göre Hristodulidis, şu ifadeleri kullandı:



"1955 halk ayaklanması, vatanımızın özgürlüğünü güvence altına almak için çıktığımız uzun yolda, her eylem ve faaliyetimizde sarsılmaz bir yönlendirici unsur olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, bu yüce borcumuza karşı tutarlı olmalıyız. Kıbrıs, 1955’teki eşsiz ayaklanmanın bir ürünü olarak vatanımızın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi için verdiğimiz mücadelenin hem kalkanı hem armağanıdır"

DAHA ÖNCE DE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÖVMÜŞTÜ

Hristodulidis, terör örgütü EOKA'nın 1955-1959 yılları arasında öldürülen lider ve üyeleri için Pelendrio - Amiantos bölgesinde bulunan anıtta düzenlenen anma toplantısına katılmıştı.

Adalet Bakanı Marios Hartsiotis ile bazı üst düzey bürokratlar ve din adamları, Hristodulidis'e eşlik etmişti.

Hristodulidis, törende yaptığı konuşmada, terör örgütü EOKA'dan övgüyle bahsederek, "Bugünün şerefli kahramanlarının ve tarihimizin tüm savaşçılarının mirasına sadık kalarak, görev çağrısına ve emrine sadık kalarak başka türlü davranamayız." ifadelerini kullanmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ EOKA

Terör örgütü EOKA 1950'lerin ortasına doğru, Kıbrıs'ın İngiliz kraliyet kolonisi statüsüne son vermek ve Ada'nın Yunanistan ile birleşmesini sağlamak hedefi ile askeri bir harekat düzenlemek amaçlı olarak Rum kökenli Yunanlı subay Yeoryos Grivas tarafından kuruldu.

EOKA terör örgütünün kurulmasında iş birliği yapan Yunanlı subay Yeoryos Grivas (solda) ve Başpiskopos III. Makaryus (sağda)

Kıbrıs'ta İngiliz idaresinin son bularak "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kurulması ile birlikte Türkleri yeni kurulan devletten atmak için sayısız toplu katliamlara kalkışan terör örgütü EOKA, kendi görüşlerini benimsemeyen Rumları da öldürdü.