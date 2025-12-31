Rum liderden göz göre göre provokasyon: Skandal marş yine sahnede

Haberin Devamı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Rum polis ve askeri bandolarına yaptığı yeni yıl ziyareti sırasında, “Mağusa’ya tekrar döneceğiz” mesajları içeren marşa eşlik etti.

Rum basınında yer alan haberlere göre, yeni yıl dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette seslendirilen ve Rum tarafında Mağusa’ya “dönüş” ve “özlem” temasıyla bilinen “Soil I Walked, Famagusta” adlı marşı, GKRY lideri Hristodulidis’in de okuduğu görüldü.

KASIM AYINDA DA AYNI MARŞ OKUNMUŞTU

GKRY’de kasım ayında düzenlenen ve Nikos Hristodulidis’in de katıldığı yeni komando birlikleri için yapılan törende de aynı marşın seslendirilmesi dikkat çekmişti.

Stelios Mavrommatis askeri kampında gerçekleştirilen törende, Hristodulidis’in yanı sıra papazların da yer aldığı ve “Mağusa’ya tekrar döneceğiz” temalı “Soil I Walked On, Famagusta” marşının okunduğu ifade edilmişti.

Haberin Devamı

EOKA VURGUSU TARTIŞMA YARATMIŞTI

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, kasım ayında ayrıca Baf kentine bağlı Hloraka bölgesinde, terör örgütü EOKA’ya ait materyallerin sergilendiği “Özgürlük Müzesi”nin açılışını da gerçekleştirmişti.

Açılışta konuşan Hristodulidis, Rumların özgürlüklerini EOKA’ya borçlu olduklarını savunarak,

“Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz.”

ifadelerini kullanmıştı.

MAĞUSA MESAJLARI TEPKİ ÇEKİYOR

GKRY liderinin resmi törenlerde ve askeri etkinliklerde Mağusa’ya dönüş mesajları içeren marşlara eşlik etmesi, Ada’daki hassas dengeler ve Kıbrıs sorunu bağlamında provokatif bir adım olarak değerlendiriliyor.

Son dönemde art arda verilen bu mesajların, GKRY yönetiminin tarihi ve siyasi söylemini sertleştirdiğine işaret ettiği yorumları yapılıyor.