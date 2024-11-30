Rum lider ABD ile NATO pazarlığını doğruladı

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Hristodulidis, “Türkiye vetosu nedeniyle NATO’ya üye olamıyoruz, ordumuz da bu nedenle istediği askeri teçhizata ulaşamıyor, ABD’den istediğimiz NATO standartları, Türkiye karşısında savunma olanaklarını önemli ölçüde yükseltme fırsatı veriyor” ifadelerini kullandı.

ABD’YE HAVA AB’YE DENİZ ÜSSÜ

Rum lider bir etkinlik çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, ABD ile Rum ordusunun eğitilmesi, silah sistemlerinin NATO standartlarına yükseltilmesi ve bir süre önce savunma işbirliği anlaşması adı altında verdiği Baf kentindeki Andreas Papandreu Hava Üssü’nün yenilenmesi taleplerinde bulunduğunu söyledi. Hristodulidis, “Hava üssü konusunda Amerikalılarla oldukça ilerledik, aynı zamanda Avrupa Savunma Stratejisi çerçevesinde AB ile de Mari’deki deniz üssümüzün genişletilmesini ele alıyoruz. ABD’den de -kabul etmek zorundayım- çok olumlu bir karşılık görüyoruz, olup bitenlere bakınız” dedi.