×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rum lider ABD ile NATO pazarlığını doğruladı

Güncelleme Tarihi:

#Joe Biden#Hristodulidis#NATO
Rum lider ABD ile NATO pazarlığını doğruladı
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 07:00

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis geçen ay Beyaz Saray’da görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden’dan NATO’ya tam üyelik hedefiyle Rum ordusu ve üslerini “NATO standartlarına” yükseltmesi talebinde bulunduğunu doğruladı.

Haberin Devamı

Hristodulidis, “Türkiye vetosu nedeniyle NATO’ya üye olamıyoruz, ordumuz da bu nedenle istediği askeri teçhizata ulaşamıyor, ABD’den istediğimiz NATO standartları, Türkiye karşısında savunma olanaklarını önemli ölçüde yükseltme fırsatı veriyor” ifadelerini kullandı.

ABD’YE HAVA AB’YE DENİZ ÜSSÜ

Rum lider bir etkinlik çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, ABD ile Rum ordusunun eğitilmesi, silah sistemlerinin NATO standartlarına yükseltilmesi ve bir süre önce savunma işbirliği anlaşması adı altında verdiği Baf kentindeki Andreas Papandreu Hava Üssü’nün yenilenmesi taleplerinde bulunduğunu söyledi. Hristodulidis, “Hava üssü konusunda Amerikalılarla oldukça ilerledik, aynı zamanda Avrupa Savunma Stratejisi çerçevesinde AB ile de Mari’deki deniz üssümüzün genişletilmesini ele alıyoruz. ABD’den de -kabul etmek zorundayım- çok olumlu bir karşılık görüyoruz, olup bitenlere bakınız” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Joe Biden#Hristodulidis#NATO

BAKMADAN GEÇME!