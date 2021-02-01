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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rum kesiminde skandal! ‘Hırsız’ suçlamaları havada uçuşuyor

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Rum kesiminde skandal! ‘Hırsız’ suçlamaları havada uçuşuyor
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Kıbrıs Rum yönetimi, satılık AB vatandaşlığı skandalının ardından, 4500 ünlü kişiden oluşan yüz milyonlarca Euro’luk batık kredi listesi ile çalkalanıyor.

Yüzsüzler listesi içinde milletvekilleri, belediye başkanları, diplomatlar, ünlü işadamları ve üst düzey bürokratlar bulunuyor. Rum lider Anastasiadis de dahil ‘hırsız’ suçlamaları havada uçuşuyor.

MECLİS KARIŞTI

Skandal, Rum meclisinde iki yıl süren yoğun tartışmalar sonrasında 10 bin Euro’nun üzerindeki kredi borçlarını ödemeyen yüzsüzler listesinin yayımlanmasıyla patladı. 30 sayfalık, 4500 kişinin yer aldığı listede her partiden, çoğu siyasi ya da bağlantılı ünlü isimlerin bulunması, yoğun tartışmalara yol açtı. Rum Meclisi’ni karıştıran skandalda tüm partiler birbirlerini “hırsızlıkla” suçluyor. Rum lider Nikos Anastasiadis, yolsuzlukla mücadele çerçevesinde bir dizi yasal değişiklik sözü verirken, ana muhalefet partisi AKEL ise, Anastasiadis’i pasaport skandalındaki rolü nedeniyle “önde gelen hırsız” ilan etti.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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