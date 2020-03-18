MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRum Kesimi’nde koronavirüsli hasta sayısı 58’e yükseldi
GeriDünya Rum Kesimi’nde koronavirüsli hasta sayısı 58’e yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 23:58,Son Güncelleme:/

Rum Kesimi’nde koronavirüsli hasta sayısı 58’e yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rum Kesimi’nde koronavirüsli hasta sayısı 58’e yükseldi
Abone Olgoogle-news

Kıbrıs Rum kesiminde bugün 12 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilerek, koronavirüslü toplam vaka sayısının 58’e ulaştığı açıklandı.

Kıbrıs Rum kesiminde 140 kişi koronavirüs şüphesiyle Baf Hastanesi’nde karantinaya alındı. Baf Hastanesi Sözcüsü Maria Triantafyllou yaptığı açıklamada, yapılan testler sonucunda 12 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını, 128 hastanın ise negatif olduğunu söyledi. Test sonuçları pozitif çıkan 12 kişiden birinin doktor ve birinin de sağlık görevlisi olduğu bildirildi. Bu yeni vakalarla birlikte Kıbrıs Rum kesiminde koronavirüs görülen kişi sayısı 58’e yükseldi. Rum kesiminde, koronavirüs teşhisi bulunan hasta sayısı 46’dan 58’e çıkarken, KKTC’de de 20 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle