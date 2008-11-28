Rum kesiminde 130 bin hayvan itlaf edilecek

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Avrupa Komisyonu'nun, Fransa'nın önerisini kabul ederek “Scrapie” hastalığından mustarip hayvanların itlaf edilmesi kararını almasının ardından Güney Kıbrıs'ta 130 bin küçükbaş hayvanın itlaf edileceği bildirildi.

Rum basınına göre, Kıbrıs Rum yönetimi Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Mihalis Polinikis, bakanlığının bütçesine ilişkin Rum Meclisi Ekonomi Komitesi'nde yapılan toplantıda, “epidemik tremör” (Scrapie) hastalığı olan hayvanların bulundukları sürünün tamamının 18 ay gibi bir sürede itlaf edilmesi gerektiğini, bunun da 130 bin hayvanın itlafı anlamına geldiğini söyledi.



Polinikis, itlaf edilmesi düşünülen koyunların sayısının 30 bin, keçi sayısının ise 80 bin dolaylarında olduğunu, bu hayvanların soyundan gelen 20 bin hayvanın da itlafının beklendiğini açıkladı. Polinikis, hayvanların itlafı için yakında bir plan hazırlayacaklarını belirtti.



Bu arada Rum yönetimi, itlaf edilecek hayvanlar için AB'den talep edeceği tazminatlar konusunda da çalışma başlatacak. AB'nin itlaf edilecek hayvanlar için önerdiği tazminat miktarının hayvan başına 450 avro olduğu kaydediliyor.