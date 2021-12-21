Rum katliamı kurbanı... 11 Türk çocuğu 47 yıl sonra huzur buldu

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1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Rumların katlederek toplu mezara gömdüğü 126 Kıbrıs Türk’ünden DNA testiyle kimlikleri belirlenen 11 çocuk, dün askeri törenle yeniden defnedildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada Rum zihniyetinin değişmediğini ve 1974 öncesine dönmemek için Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

ŞEHİTLER HAFTASI

Rumların Kıbrıs Türkleri’ne ilk saldırıya başladığı, 20 Aralık 1963 tarihini içine alan hafta, KKTC’de her yıl ‘şehitler haftası’ adıyla anılıyor. ‘Kanlı Noel’ diye de anılan 1963’teki Rum saldırılarında Lefkoşa’da Türk Alayı’nda görevli tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve 3 çocuğu evlerinde banyoda küvet içinde saklanırken katledilmişti. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı devam ederken 14 Ağustos’ta Rumların Muratağa Sandallar ve Atlılar köylerinde katlederek toplu mezara gömdüğü Türkler de bu hafta içinde anılıyor.

TATAR: UNUTMAYACAĞIZ

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1974 şartlarında kemikleri karışık gömülen en küçüğü 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olan 126 Türk’ten DNA testiyle kimlikleri belirlenen 11 çocuk, dün Muratağa-Sandallar şehitliğinde törenle defnedildi. Cumhurbaşkanı Tatar törende, “Büyük acı yaşıyoruz. Karşımızdaki Rum zihniyeti; çocuk, yaşlı, bebek dinlemedi, dünya tarihinde görülmemiş katliamlar yaşandı. Rum zihniyeti değişmedi, uzun vadede Kıbrıs’ı Yunan adası yapma hayali devam ediyor. Şehitlerimiz huzurunda asla 1974 öncesine dönmeyeceğimizi sözü veriyorum” dedi.

KİMLİK BELİRLEME SÜRÜYOR



Kayıp Şahıslar Komitesi’nin mezarlara açarak DNA testiyle kimliklerini belirlediği şehitler, her yıl törenlerle toprağa veriliyor. Geçen yıl da 14 çocuk yeniden defnedilmişti.