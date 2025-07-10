Rum fenomen ve sevgilisine tehdit yağdı… Tatar ile röportaj Kıbrıs’ı karıştırdı

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Rum hükümet sözcüsü, “Milli davaya zarar verdi” dedi, siyasi partiler ‘hain’ ilan etti, Fidias ve tv sunucusu nişanlısı Styliana, sokakta Rumların sözlü saldırılarına uğradı, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldı. Fidias’a gelen tepkiler, KKTC medyasında da geniş yer buldu.

YERLEŞKEDE RÖPORTAJ

Panayotu geçen hafta kendi sosyal medya kanalından yayınlanmak üzere ‘Rum politikasına aykırı” bir girişimde bulunarak Tatar ile yeni cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde röportaj yaptı. Rum yönetiminin tepkilerine rağmen Fidias, Tatar ile röportajını önceki gün yayınladı. Fidias, Tatar’dan Rum tarafından gelecek tepkiler nedeniyle KKTC bayraklarının olmamasını istedi. Fidias yayınının girişinde, “Tatar’ın çoğu görüşüne katılmıyorum ama kesmeden montaj yapmadan röportajı ham haliyle yayınlıyorum” dedi.

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‘KUKLA MISIN’ DİYE SORDU

Fidias, Tatar’a, “Erdoğan’ın kuklası mısın, Türkiye’den para alıyor musun” gibi çarpıcı sorular da sordu. Soruları sakin bir üslupla yanıtlayan Tatar, kimsenin kuklası olmadığını, Kıbrıs’ta tek çözüm yolunun Rumlarla Türklerin iki devletli çözümü olacağını söyledi.

Fidias Panayotu, Ersin Tatar röportajı yüzünden nişanlısı Styliana Averkiou’nun (solda) bile tehdit aldığını söyledi.

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‘NİŞANLIM SALDIRIYA UĞRUYOR’

Panayotu, röportajı yayınlandıktan sonra dün Rum Alpha televizyonuna konuştu. Fidias, siyasilerin eleştirilerinin yanısıra yaşlı bir Rum’un sokak ortasında kendisine tehditler savurduğunu hatta TV sunucusu nişanlısı Styliana Avekkiou’nun bile sokakta saldırıya uğradığını belirtti. Ölüm tehditleri aldığını anlatan Fidias, KKTC lideri Tatar ile röportajdan ise pişman olmadığını söyledi.