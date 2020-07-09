TÃ¼rkiyeâ€™ninÂ DoÄŸu Akdenizâ€™deki varlÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi'ninÂ (GKRY) endiÅŸesine yol aÃ§maya devam ediyor.Â Rum BaÅŸpiskoposu II. Hrisostomos, Rum YÃ¶netimi'nin yeni atanan Savunma BakanÄ±Â Charalambos Petrides ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "EÄŸer KÄ±brÄ±s'Ä±nÂ (Rum kesimi)Â gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ekonomisi olursa ve modern silah sistemiyle silahlandÄ±rÄ±lÄ±rsa, TÃ¼rkiye karÅŸÄ± baÅŸ edebiliriz. BÃ¶ylelikle TÃ¼rkiye silah sistemimizden dolayÄ± bizimleÂ kolayca baÅŸ edemeyeceÄŸiniÂ bilecek" dedi.Â

TÃœRKÄ°YE'NÄ°N AKDENÄ°Z'DEKÄ° VARLIÄžINAÂ Â KARÅžI SAVUNMA

Rum Savunma BakanÄ± ile sÃ¼rekli temas halinde olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen II. Hrisostomos ÅŸÃ¶yle devam etti: "AdayÄ± TÃ¼rkleÅŸtirmeyi hedefleyen TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ±Â savunmamÄ±zÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi bizi ilgilendiriyor. TanrÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla ulusal sorunlarÄ±mÄ±z iÃ§in daha iyi gÃ¼nlerin gelmesini umuyoruz. Bu konuda net dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerim var. EÄŸer KÄ±brÄ±sâ€™Ä±n gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ekonomisi olursa ve modern silah sistemi ile silahlandÄ±rÄ±lÄ±rsa, o zaman TÃ¼rkiye gÃ¼Ã§lÃ¼ silah sistemimiz nedeniyle durumun Ã¼stesinden gelemeyeceÄŸini bilecek. Ancak TÃ¼rkiye ile bu ÅŸekilde baÅŸa Ã§Ä±kÄ±lÄ±r"

SAVUNMA BAKANI KÄ°LÄ°SEYE TUTUNDUÂ

Rum Savunma BakanÄ± Petrides da "Bize dÃ¼ÅŸen gÃ¶revi yapacaÄŸÄ±z ve yarÄ±na KÄ±brÄ±s Helenizmâ€™i iÃ§in daha iyi bir gelecek iÃ§in ilerleyeceÄŸiz.Â KÄ±brÄ±s Kilisesi Liderini ziyaret etmek ve tÃ¼m sÄ±kÄ± iliÅŸkileri korumak gÃ¶revimizdir ve bu mÃ¼cadelede birlikte duruyoruz" diye konuÅŸtu.

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