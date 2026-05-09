Rum basınından küstah çağrı: Bayrak kaldırılsın

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 11:19

GÜney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yayın yapan Philenews gazetesi, Beşparmak Dağları’ndaki bayrağı hedef aldı. Rum basını, “iyi niyet adımı” adı altında dev KKTC bayrağının kaldırılması yönünde çağrıda bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yakınlığıyla bilinen Philenews gazetesinde yayımlanan başyazı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik kullanılan ifadeler dikkat çekti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a çağrıda bulunan yazıda, güven artırıcı önlemler kapsamında Beşparmaklar’daki KKTC bayrağının kaldırılması çağrısı yapıldı.

Yazıda, KKTC için “işgal tarafı” ifadesi kullanılarak şu ifadelere yer verildi:

“İşgal tarafı gerçekten iyi niyet göstermek istiyorsa, işgal altındaki Beşparmaklar’da yer alan sözde devletin bayrağını silebilir.”

BEŞPARMAKLAR’DAKİ DEV BAYRAK DİKKAT ÇEKTİ

Beşparmak Dağları’nda, Lefkoşa’ya bakan yamaçta bulunan yaklaşık 127 bin metrekarelik dev KKTC bayrağı, Kıbrıs’ın en dikkat çekici sembolleri arasında yer alıyor.

Kutlu Barış Harekatı’nın ardından komando birlikleri tarafından yapılan ve yıllar içinde boyanarak büyütülen bayrak, uzaydan görülebilecek büyüklüğe ulaşmıştı. Söz konusu sembol, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi ve adadaki Türk egemenliğinin simgesi olarak kabul ediliyor.

“MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLAMALI”

Başyazıda, Rum yönetiminin müzakerelerin yeniden başlamasını istediği belirtilerek şu değerlendirme yapıldı:

“Lefkoşa yalnızca görüşmelerin yeniden başlamasını değil, anlaşmaya varılana kadar devam etmesini istiyor.”

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis’in açıklamalarına da yer verilen yazıda, açık iletişim kanallarının korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Letymbiotis’in şu sözleri aktarıldı:

“Amaçları, adım adım esaslı müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulların oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Her görüşmenin bir amacı olmalıdır.”

TÜRK TARAFINI HEDEF ALDILAR

Başyazıda ayrıca Ankara’nın ve KKTC yönetiminin tutumu eleştirilirken, Türk tarafının “sahada yeni oldubittiler yaratmaya çalıştığı” öne sürüldü.

Pile ara bölgesinde yaşanan gerginliğe de atıf yapılan yazıda, “Türk tarafının sahadaki adımları sürerken toplantıların normal karşılanamayacağı” savunuldu.

“KARARLAR TÜRKİYE’DE ALINIYOR” İDDİASI

Yazının dikkat çeken bölümlerinden birinde ise KKTC yönetimine yönelik şu ifadeler kullanıldı:

“Sayın Tufan Erhürman’ın bu sorulara cevap verebileceğinden emin değiliz. Çünkü bilindiği üzere her konuda kararlar Türkiye’de alınıyor.”

