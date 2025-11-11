Rum basınından GKRY'ye İsrail uyarısı

Haberin Devamı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Cyprus Mail'in Fahri Zihni imzasıyla servis edilen analizinde, İsrail'in artan varlığına dikkat çekilerek GKRY yönetimine uyarıda bulunuldu.

Analizde, "Yolsuzluk davaları ve ideolojik aşırılıklarla boğuşan mevcut İsrail yönetiminin, gerçekten de GKRY'nin hayal ettiği müttefik mi yoksa Doğu Akdeniz'de kendi stratejik dayanağını arayan bir güç mü?" olduğu sorgulandı.

Analizde, GKRY'ye yerleşen 15 bin kadar İsraillinin halk üzerinde yarattığı olumsuz etkiler aktarılarak, Rum halkında yaşanan hoşnutsuzluğun temelinde İsrail'in GKRY'deki kontrolsüz genişleme arzusunun bulunduğu belirtildi.

Cyprus Mail'in ana sayfasından yayımlanan analizde, GKRY'nin 2017'den bu yana ortak askeri tatbikatlar, hava savunma eğitimleri ve uzun menzilli saldırı simülasyonlarını içeren "güvenlik işbirliği" yoluyla İsrail'e "kur yaptığı" savunularak, şunlar kaydedildi:

"GKRY daha yakın zamanda, İsrail'in Barak MX hava savunma sistemini satın aldı ve Karish Sahası'ndan yeni bir boru hattıyla İsrail gazı ithal etmeyi kabul etti. Bu gelişmeler Kıbrıs'ın savunmasını ve ekonomisini güçlendiriyor gibi görünse de adayı İsrail'in bölgesel hedeflerine daha da sıkı bir şekilde bağlıyor. İsrail güçleri, altyapısı ve enerji rotaları bir kez yerleştirildiğinde, bunların kolayca ortadan kaldırılması mümkün olmayacak. Ada, İsrail'in bölgesel savaş operasyonları platformunun bir uzantısı ve daha geniş çaplı bir çatışmada potansiyel bir hedef haline gelme riskiyle karşı karşıya."

"BÜYÜK İSRAİL" HEDEFİ GİZLENMİYOR

Analizde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bilinen sınırların çok ötesinde olan "Büyük İsrail" hedefini gizlemedikleri aktarılarak, şu değerlendirme yapıldı:

"Kıbrıs bu haritada görünmese de pratikte bu genişleyen etki alanının bir parçası olma ve İsrail'in bölgedeki stratejik nüfuzunun fiili bir uzantısı olma riskiyle karşı karşıya. Hizbullah ile yaşanan son çatışma, bölgenin ne kadar kolay bir şekilde tırmanışa geçebileceğini ve bir dahaki sefere sonucun çok daha kontrolden çıkabileceğini gösterdi. İsrail'in GKRY'de askeri ve ekonomik varlığı derinleştikçe, Kıbrıs politikasını kendi stratejik çıkarlarına hizmet edecek şekilde şekillendirme kabiliyeti de artıyor."