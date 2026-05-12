Rum basınında 'İsrail' alarmı: İzinsiz inşaata başladılar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) İsrailli bir şirketin satın aldığı “Trozena” köyünde izinsiz inşaat faaliyetlerine başladığı iddiası Rum basınında büyük tartışma yarattı. Bölgedeki kiliseye erişimin engellendiği öne sürülürken, bazı Rum siyasetçiler “Ada’nın karakteri değişiyor” diyerek tepki gösterdi.

“İZİNLER ALINMADAN ÇALIŞMALAR BAŞLADI” İDDİASI

GKRY’de yayımlanan Politis gazetesi, “İzinler Alınmadan Çalışmalara Başlandı” başlıklı haberinde, terk edilmiş Trozena köyünü satın alan İsrailli şirketin gerekli resmi izinleri almadan bölgede çalışma yürüttüğünü yazdı.

Haberde, Rum Çevre Dairesi yetkililerinin köyde inceleme yaptığı ve şirketin hem köy içinde hem de çevresinde toprak işleri ile bazı inşaat faaliyetleri gerçekleştirdiğini tespit ettiği belirtildi.

Yetkililerin, şirketin başvurusunun hâlâ inceleme aşamasında olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

132 EVLİ TATİL KÖYÜ VE ŞARAPHANE PLANI

Rum basınındaki bilgilere göre İsrailli şirket, restore edilmesi planlanan Trozena köyünü 132 evden oluşan lüks bir tatil köyü ve şaraphaneye dönüştürmeyi hedefliyor.

Projeye ilişkin çevresel etkilerin ve yapı izinlerinin ise henüz tamamlanmadığı öne sürüldü.

KİLİSE KRİZİ BÜYÜTTÜ

Tartışmaların merkezinde yalnızca inşaat faaliyetleri değil, köyde bulunan Aziz Georgios Kilisesi’ne erişimin engellendiği iddiaları da yer aldı.

Eski milletvekili ve Ekolojistler Birliği Başkanı George Perdikis, bölgenin doğal koruma alanı içinde bulunduğunu savunarak satışa sert tepki gösterdi.

Perdikis, hem köyün İsrailli şirkete devredilmesini hem de halkın kiliseye girişinin kısıtlanmasını eleştirdi.

“İSRAİL BİZİ SATIN ALIYOR”

Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Doğrudan Demokrasi Genel Başkanı Fidias Panayiotou da Rum basınına yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Panayiotou, “İsrail bizi satın alıyor. Sanki o bölgeler artık bizim değil. Adamızın karakteri değişiyor” dedi.

RUM BASININDA ‘GKRY İSRAİLLEŞİYOR’ YORUMU

Bazı Rum gazetelerinde ise İsrailli şirketlere yönelik arazi ve mülk satışlarının hızla arttığına dikkat çekildi.

Yorumlarda, GKRY’nin “İsrailleştiği” yönünde eleştiriler yapılırken, İsrailli yatırımcılara yeni arazi satışlarının durdurulması çağrıları öne çıktı.