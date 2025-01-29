Rum Bakan’dan tuhaf açıklama: İsrail uçakları 3 dakikada desteğimize gelir

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‘İSRAİL BİZE DAHA YAKIN’

İsrail’le askeri işbirliği konularına açıklık getiren Palmas, “İsrail bizim komşumuz, Yunanistan’ın bizim yardımımıza gelmesi zaman alabilir. İsrail uçakları 3 dakikada Kıbrıs’a ulaşabilir. Üslerimizi, sadece ABD’ye değil, İsrail ve diğer dost devletlerin de hizmetine sunacağız. Üsler, ABD ve İsrail’in yanısıra Mısır, Ürdün gibi dostlar tarafından da kullanılacak” dedi. Palmas, ABD’nin hava üssünü modernize etmenin yanısıra savunmasını da üstleneceğine dikkat çekerek, ‘Üs savunma sistemleri ile birlikte bölgede aşılmaz bir koruma kubbesi oluşturacak” ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ ÜSLERİNDEN FARKLI

Rum Fileleftheros gazetesine konuşan Rum lider Nikos Hristodulidis ise, ABD’ye sunulan üslerin statüsünün İngilizlerin hava ve deniz üssünden farklı olacağını, İngiliz üslerinin egemen olduğunu, ABD’ye verdikleri üs konusunda ise her kullanımda Rumların onayının alınması gerekeceğini kaydetti. Rum lider, “Bu üsler bizim egemenliğimizde kalacak” dedi.