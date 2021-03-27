Ruj rengi mendilde

1986 yılında çekilen fotoğraflarda Kraliçe, Buckingham Sarayı’ndaki tahtında kendisini resmeden sanatçı Curtis Hooper’a poz veriyor. Hooper’ın, Kraliçe 2. Elizabeth’i resmeden nadir sanatçılardan biri olduğu ve eseri karşılığında 260 bin dolar aldığı belirtiliyor. Geçen yıl hayatını kaybeden Hooper’ın oğlu Jason, İngiliz Daily Mail’e yaptığı açıklamada, Kraliçe’nin, rujunun renginin tam anlaşılması için bir mendili öptüğünü aktardı.

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