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Dünya
Haber Giriş: 27.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ruj rengi mendilde

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Ruj rengi mendilde

İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth’in daha önce yayınlanmamış fotoğrafları ortaya çıktı.

1986 yılında çekilen fotoğraflarda Kraliçe, Buckingham Sarayı’ndaki tahtında kendisini resmeden sanatçı Curtis Hooper’a poz veriyor. Hooper’ın, Kraliçe 2. Elizabeth’i resmeden nadir sanatçılardan biri olduğu ve eseri karşılığında 260 bin dolar aldığı belirtiliyor. Geçen yıl hayatını kaybeden Hooper’ın oğlu Jason, İngiliz Daily Mail’e yaptığı açıklamada, Kraliçe’nin, rujunun renginin tam anlaşılması için bir mendili öptüğünü aktardı.

Ruj rengi mendilde

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