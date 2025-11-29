×
Ruhban Okulu açıklaması

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 07:00

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Heybeliada Ruhban Okulu’nun gelecek yılının eylül ayında yeniden açılabileceğini söyledi.

 Yunan basınına açıklamalarda bulunan Barrack, Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ABD ziyaretini hatırlattı. Barrack, “Bartholomeos, Oval Ofis’i ziyaret ettiğinde hem Başkan Trump hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan için son derece önemli olan Heybeliada Ruhban Okulu konusunu gündeme getirdi. Bu nedenle, ilerlemeyi takip etmek ve 2026 yılının eylül ayında okulun olası yeniden açılışına ulaşmak amacıyla tartışmaları kolaylaştırmak için yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını görmek istedik” diye konuştu.

