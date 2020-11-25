Ä°ran CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ruhani, baÅŸkent Tahran'da dÃ¼zenlenen Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±ndaÂ gÃ¼ndeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.Â

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±kÂ seÃ§imlerini kaybetmesinden duyduÄŸu memnuniyetiÂ dile getiren Ruhani, "Bu adam (Trump), Ä°ran ve Filistin baÅŸta olmak Ã¼zere baÄŸÄ±msÄ±z milletlere ve onun tarafÄ±ndan zulme ve baskÄ±ya maruz bÄ±rakÄ±lanÂ diÄŸer uluslara yÃ¶nelik ABD tarihindekiÂ en kÃ¶tÃ¼ suÃ§larÄ± iÅŸlemiÅŸtir. Allah'aÂ ÅŸÃ¼kÃ¼r ki Amerikan halkÄ± ve bÃ¶lge halkÄ± bu ÅŸerdenÂ kurtuldu." dedi.Â

Biden dÃ¶neminde Ä°ran ile ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin iyileÅŸtirilebileceÄŸini belirten Ruhani, "Ä°ran'Ä±n siyaseti Ã§ok aÃ§Ä±ktÄ±r.Â TaahhÃ¼de karÅŸÄ±Â taahhÃ¼t, eyleme karÅŸÄ± eylem, saygÄ±ya karÅŸÄ± saygÄ±. ABD'nin gelecekteki liderlerindeÂ de aynÄ± irade varsaÂ sorunlarÄ±nÂ Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ Ã§ok kolay olacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.Â

"Ä°RAN VE ABDÂ TRUMP Ã–NCESÄ°Â ÅžARTLARAÂ DÃ–NECEÄžÄ°NÄ° Ä°LAN EDEBÄ°LÄ°R"

Â ABD'deÂ yeni hÃ¼kÃ¼metinÂ Trump'Ä±n Ä°ran karÅŸÄ±tÄ± kararlarÄ±nÄ± en kÄ±sa zamanda kaldÄ±rmasÄ±nÄ± ve nÃ¼kleer anlaÅŸmaya dÃ¶nmesiniÂ beklediklerini kaydeden Ruhani, bu durumda Tahran ileÂ WashingtonÂ arasÄ±ndaÂ diyaloÄŸun geliÅŸebileceÄŸine iÅŸaret etti.Â

Ruhani, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°ran ve ABD, her ikisi bir karar alarak 20 Ocak 2017'de Ã¶ncesiÂ ÅŸartlara (Trump Ã¶ncesindeki dÃ¶nem) dÃ¶neceÄŸini ilan edebilir. Bu,Â birÃ§ok sorunaÂ iyiÂ bir Ã§Ã¶zÃ¼m olabilir veÂ gidiÅŸatÂ ile koÅŸullarÄ± tamamen deÄŸiÅŸtirebilir veÂ daha sonrakiÂ aÅŸamalarda (bu sÃ¼reÃ§)Â Ã§eÅŸitli alanlarda devam edebilir. "

BÄ°DEN, Ä°RAN Ä°LE NÃœKLEER ANLAÅžMAYA GERÄ° DÃ–NÃœLMESÄ°NDEN YANA

Trump yÃ¶netimi,Â Ä°ran ile kÃ¼resel gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmadan 2018'de Ã§ekilmiÅŸ ve Tahran'a yÃ¶nelik tek taraflÄ± yaptÄ±rÄ±mlar uygulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.Â

Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada, yaptÄ±rÄ±mlar nedeniyle Ã¼lkesinin 150 milyar dolar zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

ABD'dekiÂ baÅŸkanlÄ±k seÃ§imini kazananÂ Biden, 2015'te BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu dÃ¶nemde Ä°ran ile imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸmaya geri dÃ¶neceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Trump dÃ¶neminde doÄŸrudan Ã§atÄ±ÅŸma boyutuna taÅŸÄ±nan ABD-Ä°ran iliÅŸkilerininÂ Biden dÃ¶neminde yeniden diyalog zeminine taÅŸÄ±nmasÄ± bekleniyor.Â

HAMANEY, ABD Ä°LE MÃœZAKERELERE SICAK BAKMIYOR

Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney iseÂ dÃ¼nÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani liderliÄŸindekiÂ EkonomikÂ KoordinasyonÂ YÃ¼ksek KonseyiÂ Ã¼yelerini kabulÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Biden dÃ¶neminde ABD ile mÃ¼zakerelere sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.Â

Hamaney, Ã¶zellikleÂ nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n taraflarÄ±Â Ä°ngiltere, Fransa ve Almanya'nÄ±n Ä°ran'Ä±n balistik fÃ¼ze programÄ± ve bÃ¶lgesel nÃ¼fuzununÂ sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in mÃ¼zakereÂ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±karak, bu alanda mÃ¼zakere etmeyeceklerini ifade etmiÅŸti.