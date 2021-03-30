Ruhani'den muhafazakarlara seçim eleştirisi

Başkent Tahran'da düzenlenen Piyasa Düzenleme Kurulu'nun toplantısına katılan Ruhani, burada yaptığı konuşmada seçimlere değindi ve muhafazakar kanadı eleştirdi.

Ülkesinin 3 senedir ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Ruhani, bu süre içinde zorluklar yaşadıklarını belirterek, "Bazıları önceki seçimlerin intikamını almak amacıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sorunları çoğaltmasın. Halk için çok önemli olan 100 ürünün yaklaşık yüzde 97'sini makbul seviyelerdedir. Anormal seviyelerde olan ürünleri de eski haline getirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Ruhani, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ekonomik yaptırımların başka bir ülkeye uygulaması halinde ekonomisinin çökmeye yüz tutacağını savundu.

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