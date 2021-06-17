Ruhani'den Cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kala halka 'sandığa gidin' çağrısı

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, yarın yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halka "sandığa giderek oy kullanmaları" çağrısı yapan Ruhani, "Düşmanlarımız düşük katılımlı bir seçim istiyor. Yüksek bir katılımla sandık başına giderek düşmanın arzusunun gerçekleşmesine izin vermeyelim. Dünyanın her tarafındaki düşmanlarımız seçim kuyruklarının olmasını istemiyor. " ifadelerini kullandı.

Herkesin kendisine yakın gördüğü adaya oy vermesini isteyen Ruhani, şunları kaydetti:

"Bir kurum ya da topluluğun yanlışı bizi milli görevimizden alıkoymamalı. Geçen haftalarda seçimlere ilgi azdı. Gelişmeler ilgiyi artıramadı. Halkın kendisi bunu telafi edebilir."

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara