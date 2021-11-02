Ruhani raporu yargıya taşındı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar varCumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar var#Cumhurbaşkanı
Bakan Varank müjdeyi verdi VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişmeBakan Varank müjdeyi verdi! VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişme#Koronavirüs
Ethereumdan yeni rekor Shiba Inu ve Bitcoinde neler oluyorEthereum'dan yeni rekor! Shiba Inu ve Bitcoin'de neler oluyor?#Ethereum
Fikri bakan verdi çete liderleri çağrı yaptıFikri bakan verdi 'çete liderleri' çağrı yaptı! #Aşı Çağrısı
Yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor İşte en popüler mesleklerYılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor! İşte en popüler meslekler#Üniversite
Talibana resmen meydan okuyor... Çocukların son umuduTaliban'a resmen meydan okuyor... Çocukların son umudu!#Afganistan
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Dikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılarDikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılar!#Kovid Aşısı
Ünlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovisionda temsil etmeye hazırlanıyorÜnlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovision'da temsil etmeye hazırlanıyor!#Şebnem Özinal
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruzBu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz  #Kristen Stewart
Zafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli olduZafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli oldu#New York
HABERLERDünya Haberleri

Ruhani raporu yargıya taşındı!

#İran#Koronavirüs#COVID-19
Ruhani raporu yargıya taşındı

İran Meclisi, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinin kötü yönetildiğine dair suçlamalara yer verilen bir raporu soruşturulması için yargıya havale etti.

Haberin Devamı

İran Meclis Haber Ajansı'na (ICANA) göre, Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan ve eski Cumhurbaşkanı Ruhani'nin salgınla mücadeledeki performansının ele alındığı rapor milletvekillerine sunuldu.

Ruhani döneminde salgınla mücadele sürecinin kötü yönetildiğine dair suçlamalara yer verilen rapor Mecliste hazır bulunan 235 milletvekilinden 167'sinin oyuyla kabul edilerek, soruşturma için yargıya gönderildi.

Eski Cumhurbaşkanı Ruhani'nin görevde olduğu süreçte başkanlığını yaptığı Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun ve hükümetin salgına karşı yaklaşımının halka "onarılamaz maddi ve manevi zararlar verdiği" öne sürülen raporda, Ruhani'nin uygunsuz ve çelişkili kararlar alarak salgın süresince üretim ve ithalat konusunda da kötü bir yönetim sergilediğine dair ifadelere yer veriliyor.

Rapor, Ruhani hükümeti döneminde virüsle mücadele konusunda atılan adımların ülkede ciddi ölümlere yol açtığı ve İran'ın "virüs kaynaklı ölüm oranlarının hala en yüksek seyrettiği ülkelerden biri" olduğu sonucuna varıyor.

Haberin Devamı

Eski Cumhurbaşkanı Ruhani ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Koronavirüs#COVID-19

BAKMADAN GEÇME!

Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer