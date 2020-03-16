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İHA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 12:53,Son Güncelleme:/

Ruhani, 'Corona Virüsü'yle ilgili yeni tedbirleri açıkladı

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Ruhani, 'Corona Virüsü'yle ilgili yeni tedbirleri açıkladı
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halktan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyerek, "Vatandaşlardan ricamız sağlık ekipleri ile işbirliği yapmaları. Bunu istememizin nedeni korona virüsünün oluşturduğu bu ağır süreçten hızlıca çıkabilmektir” dedi. Ruhani, yarından itibaren cadde ve sokaklara sağlık ekiplerinin konuşlandırılacağını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüsü ile mücadele merkezinde düzenlenen toplantıda konuştu.

Ruhani, yarından itibaren cadde ve sokaklara sağlık ekiplerinin konuşlanacağını ve sağlık taramasına başlanacağını belirterek ”Daha önceden belirlenmiş noktalara İçişleri ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sağlık ekipleri yerleştirilecek. Belirlenen bu noktalarda ateş taraması uygulanacak ve herhangi bir belirti gösteren olursa o kişinin yoluna devam etmesine izin verilmeyecek ve karantina altına alınacak” dedi.

İranlılardan zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyen Ruhani, ”Dışarı çıkmak zorunda olanlar Sağlık Bakanlığının tavsiyelerini dikkate alarak önlemlerini alsınlar” ifadesini kullandı.

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