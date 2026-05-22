Ruh sağlığımız alarm veriyor

BİRLEŞMİŞ Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ruh sağlığına ilişkin küresel tablonun giderek ağırlaştığı uyarısında bulundu. Kuruma göre dünyada her 8 kişiden 1’i bir ruh sağlığı sorunu yaşıyor. Uzmanlar özellikle pandemi sonrası yalnızlık, gelecek kaygısı ve sosyal baskının gençler üzerindeki ruhsal yükü artırdığını belirtiyor ve yükselen intihar oranına vurgu yapıyor. Rapora göre yılda yaklaşık 740 bin kişi intihar ediyor.

332 MİLYON KİŞİ DEPRESYONDA

Depresyon küresel ölçekte en ağır yüklerden biri olarak dikkat çekiyor. Dünya genelinde yaklaşık 332 milyon kişi depresyonla mücadele ediyor. Raporda, tedaviye erişimde de ciddi açık bulunduğu, ruh sağlığına ayrılan kamu harcamasının dünya genelinde sağlık bütçelerinin yalnızca yüzde 2’si seviyesinde kaldığı belirtildi. Kuruma göre tabloyu ağırlaştıran bir başka unsur da eşitsizlik. Düşük ve orta gelirli ülkelerde tedavi imkânları çok daha sınırlı kalırken, kaygı yaşayan her dört kişiden yalnızca biri tedavi görebiliyor. DSÖ, ruh sağlığı krizinin artık sessiz bir sağlık sorunu değil, küresel ölçekte büyüyen bir toplumsal alarm haline geldiğini vurguluyor.