Rubio’dan transatlantik zeytin dalı: Avrupa ve ABD birbirine ait

Küresel siyasetin en önemli sahnelerinden biri olarak gösterilen ve bu yıl 62’nci kez düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı dünkü programıyla dünyanın siyasi geleceğine dair önemli ipuçları verdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, konferansın ikinci gününde merakla beklenen dünkü konuşmasında, geçen yıl ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in sert ve suçlayıcı tonundan tamamen farklı bir tonda Avrupalı siyasetçilere uzlaşmacı bir dille seslendi.

‘AYNI MEDENİYETİN PARÇALARI’

Donald Trump yönetiminin geçmişte dünya liderlerinin yaptığı hataları düzeltmek istediğini ve Washington’ın bunu tek başına yapmaya hazır olduğunu, ancak Avrupa müttefiklerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Rubio, “ABD ve Avrupa, biz birlikteyiz. Biz tek bir medeniyetin, Batı medeniyetinin parçasıyız. Yüzyıllarca süren ortak tarih, HIristiyan inancı, kültür, miras, dil, atalarımız ve atalarımızın birlikte yaptığı fedakarlıklarla şekillenen, ulusların paylaşabileceği en derin bağlarla birbirimize bağlıyız” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’NIN ÇOCUKLARIYIZ

“Ayrılmayı değil, eski dostluğu canlandırmayı istiyoruz. Avrupa’nın güçlü olmasını istiyoruz, çünkü biz birbirimize aitiz” diye konuşan Rubio, Avrupa’yı “Batı medeniyetinin en büyük güçlerinden biri” olarak tanımladı. Amerikalı bakanın Mozart’tan Beatles’a, Dante’den Rolling Stones’a kadar Avrupa kültürünün şaheserlerini sıraladığı konuşması salonda büyük alkış topladı. Rubio, “Transatlantik dönemin sonunu müjdeleyen manşetlerin yer aldığı bir dönemde, bunun ne bizim hedefimiz ne de isteğimiz olduğunu herkesin açıkça bilmesi gerekir. Çünkü biz Amerikalılar için vatanımız Batı yarımkürede olabilir, ancak biz her zaman Avrupa’nın çocukları olacağız” ifadesini kullandı.

ORTAK HATA VURGUSU

Bakan Rubio, ABD’nin Avrupa’ya direkt ve acil tavsiyelerde bulunmasının nedeninin bağlılık duygusu olduğunu söyledi. İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan düzeni “tehlikeli bir yanılsama” olarak nitelendiren Rubio, ABD ve Avrupa’nın bu yanılsamanın içerisine düştüğünü iddia etti. Rubio, “Zafer sarhoşluğu bizi ‘tarihin sonuna’ inandırdı. Her ulus liberal demokrasi olacak, ticaret bağları ulus-devleti aşacak, kurallara dayalı düzen milli çıkarların yerini alacak ve sınırsız bir dünyada herkes dünya vatandaşı olacaktı. Bu aptalca bir fikirdi, insan doğasını ve 5 bin yıllık tarihi hiçe saydı ve bize çok pahalıya patladı” diye konuştu.

VANCE YERDEN YERE VURMUŞTU

Rubio’nun konuşması, geçen yıl aynı konferansta Başkan Yardımcısı JD Vance’in Avrupa’yı göç ve ifade özgürlüğü politikaları nedeniyle sert bir dille eleştirdiği konuşmasından belirgin şekilde farklıydı. Vance geçen yılki konuşmasında “Avrupa’ya karşı en çok endişelendiğim tehdit, Rusya, Çin veya başka bir dış aktör değil endişelendiğim şey, içeriden gelen tehdit” diyerek Avrupa’da ifade özgürlüğünün geriye gittiğini savunmuştu. Vance’in sözleri, Avrupa ile ABD arasındaki ‘transatlantik’ köprünün yıkıldığına dair yorumlara neden olmuştu. Ancak Rubio’nun dünkü konuşmasının ne kadar Trump ve Vance’i yansıttığı yine soru işaretlerine yol açtı.

AVRUPALILAR NE DEDİ

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Daha güçlü bir Avrupa’nın, ABD dahil müttefikleri için de daha iyi olacak. Sınırlarında agresif bir Rusya varken, Avrupa’nın nasıl bir geleceği olabilir? Şu anda bu sorunumuz var. Kritik mineraller, silahlanma, teknoloji alanlarında bağımsız bir Avrupa olması gerekiyor.

- Almanya Başbakanı Friedrich Merz: Kurallara dayalı düzen artık yok. Çin ve ABD gibi ülkelere olan bağımlılıkları azaltmak amacıyla yeni ortaklıklar kurmalıyız. Türkiye, Kanada, Japonya, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerle uzun vadeli bir perspektifle daha da yakınlaşmak istiyoruz.

- Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: ABD Dışişleri Bakanı’nın konuşması beni çok rahatlattı. Onu tanıyoruz. İyi bir dost, güçlü bir müttefik. Yönetimde bazı kişilerin bu konularda daha sert bir üsluba sahip olduğunu biliyoruz ancak Dışişleri Bakanı çok netti. Diğer yandan Avrupa daha bağımsız olmalı, savunması için daha fazla çaba göstermeli.

ABD SURİYE VE SDG AYNI MASADA... BARRACK: YENİ BİR BAŞLANGIÇ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio önceki gün Münih’te Güvenlik Konferansı çerçevesinde Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve SDG komutanı Mazlum Abdi ve Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed ile Suriye gündemine dairgörüşme yaptı. ABD heyeti masanın bir yanına otururken karşı tarafta Şeybani ve SDG’li isimler yer aldı.

UZLAŞMAYA VARMIŞLARDI

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, “Bir fotorğaf bin kelimeye bedeldir - yeni bir başlangıç” ifadesini kullandı. Haftalar süren silahlı çatışmaların sonrasında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hükümeti ile SDG, ocak ayında entegrasyon anlaşmasını imzalamıştı.

‘SURİYE İŞBİRLİĞİNE AÇIK’

Öte yandan Şeybani, oturum arasında Al Jazeera’ye yaptığı açıklamada, “Hiçbir Suriyeli vatandaşın ülkesine dönme hakkı engellenemez, ancak dönüşlerin sürdürülebilir ve ülke için faydalı olacağından emin olmalıyız” dedi. Şeybani, ABD’nin yaptırımları kaldırmasına da değinerek, “Yaptırımların kaldırılması yalnızca kapıyı aralar. Bu, ülkenin yeniden inşası ve sürecin tamamı değildir. Suriye herkesle işbirliği yapmak ve çalışmak istiyor” dedi.

MİT BAŞKANI MÜNİH’TE

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Münih Güvenlik Konferansı’na katıldı. Edinilen bilgilere göre, Kalın, konferansta, ikili ve bölgesel konular, İran, Gazze, Suriye, Kuzey Afrika, istihbarat diplomasisi, terörle mücadele, yasa dışı göç, siber güvenlik konularında yabancı muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.