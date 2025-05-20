×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rubio ve Vance’den Papa’ya ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Papa 14’Üncü Leo#Marco Rubio#Vatikan
Rubio ve Vance’den Papa’ya ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 07:00

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio dün Vatikan’da Papa 14’üncü Leo’yla bir araya geldi.

Haberin Devamı

Vance’in Chicago doğumlu ilk Amerikalı Papa’ya, ABD Başkanı Donald Trump’ın davet mektubunu ilettiği belirtildi. 2019’da Katolik mezhebine geçen Vance’in ofisinden yapılan açıklamada Papa’ya ayrıca 14’üncü Leo’nun isminin yazılı olduğu, Amerikan futbolu takımlarından Chicago Bears tişörtü hediye edildiği ifade edildi.

Vatikan’dan yapılan duyuruda ise iki ülke arasındaki iyi ikili ilişkilerden duyulan memnuniyetten bahsedilirken uluslararası gündeme ilişkin bazı konularda görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. İ

İSRAİL GEZİSİNİ İPTAL ETTİ

Bu arada ABD medyasının, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı habere göre Vance, Gazze’deki artan askeri operasyonlarını ABD’nin desteklediği anlamına geleceği için önceki gün İsrail’e yapmayı planladığı ziyaretten vazgeçti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Papa 14’Üncü Leo#Marco Rubio#Vatikan

BAKMADAN GEÇME!