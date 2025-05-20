Rubio ve Vance’den Papa’ya ziyaret

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Vance’in Chicago doğumlu ilk Amerikalı Papa’ya, ABD Başkanı Donald Trump’ın davet mektubunu ilettiği belirtildi. 2019’da Katolik mezhebine geçen Vance’in ofisinden yapılan açıklamada Papa’ya ayrıca 14’üncü Leo’nun isminin yazılı olduğu, Amerikan futbolu takımlarından Chicago Bears tişörtü hediye edildiği ifade edildi.

Vatikan’dan yapılan duyuruda ise iki ülke arasındaki iyi ikili ilişkilerden duyulan memnuniyetten bahsedilirken uluslararası gündeme ilişkin bazı konularda görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. İ

İSRAİL GEZİSİNİ İPTAL ETTİ

Bu arada ABD medyasının, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı habere göre Vance, Gazze’deki artan askeri operasyonlarını ABD’nin desteklediği anlamına geleceği için önceki gün İsrail’e yapmayı planladığı ziyaretten vazgeçti.