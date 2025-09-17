Rubio İsrail’den Katar’a geçti

Haberin Devamı

Rubio, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani tarafından kabul edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada İsrail’in Gazze kara harekâtı ya da İsrail’in geçen hafta Doha’da Hamas’a düzenlediği saldırıyla ilgili bir bilgi yer almadı. ABD Dışişleri Sözcüsü Tommy Pigott, Rubio’nun “ABD ile Katar arasındaki güçlü ikili ilişkiyi teyit ettiğini ve Katar’a Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm rehineleri eve getirme çabalarından dolayı teşekkür ettiğini” belirtti. Pigott, “Bakan, Amerika’nın Katar’ın güvenliği ve egemenliğine verdiği güçlü desteği yineledi ve daha güvenli, daha istikrarlı bir bölgeye yönelik ortak taahhüdümüzü ele aldı” dedi.

HAMAS’I UYARDI

Öte yandan İsrail’den Katar’a hareket etmek üzere iken gazetecilere konuşan Rubio, Hamas’ın ateşkes konusunda anlaşabilmek için zamanının daraldığını ifade etti. “İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz” diye konuşan Rubio, “Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var” ifadelerini kullandı. Rubio’nun kara harekâtı kararından haberinin olup olmadığı ise henüz belirsizliğini koruyor.



Marco Rubio dün de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani tarafından kabul edildi.