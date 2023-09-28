Ruben Vardanyan tutuklandı!

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Karabağ’daki sözde Ermeni rejimin eski “devlet bakanı” Ruben Vardanyan’ın dün Laçın sınır kontrol noktasından geçmeye çalışırken yakalandığı duyuruldu. Güvenlik Servisi’nin hazırladığı iddianameye göre, Vardanyan’ın terör ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmek amacıyla Eylül 2022'de Azerbaycan Cumhuriyeti devlet sınırını yasa dışı olarak geçtiğinin tespit edildiği bildirildi. İddianamede, “terörizmi finanse etmek”, “silahlı grupların oluşturulmasını ve grupların faaliyetlerini organize etmek” ve “yasadışı yollarla devlet sınırının geçilmesi” suçlarına ek olarak, Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlere silah ve mühimmat temin etme, bölgede silahlı birimlerin oluşturulması ve bu birimlerin faaliyetlerini organize etme suçlamaları yöneltilen Vardanyan’ın mahkeme kararıyla tutuklandığı aktarıldı. Vardanyan hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.RUBEN VARYANDAN KİMDİR?
Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan Ruben Vardanyan, Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunarak Karabağ'a gelmiş ve sözde Ermeni yönetiminde “devlet bakanı” olarak görev almıştı. Rusya tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Vardanyan, bir süre sonra Karabağ'daki sözde yönetim tarafından görevden alınmıştı. Kara para aklama, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suç geçmişine sahip olduğu belirtilen Vardanyan, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Azerbaycan aleyhine tahrik edici açıklamalarda bulunuyordu.AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan
Dışişleri Bakanlığı’nın Azerbaycan'ın bölgedeki durumu siyasi ve diplomatik yollarla çözmek istemediği ve Ermenilerin “etnik temizlemeye” maruz kaldığı yönündeki iddialarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada, Azerbaycan'ın terörle mücadele operasyonunda Karabağ’daki Ermeni silahlı güçlerinin oluşturduğu tehditleri ortadan kaldırdığı belirtilerek, Ermenistan’ın iddia ettiğinin aksine Azerbaycan’ın hiçbir zaman sivil Ermeni halkını hedef almadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Karabağ'da yaşayan Ermeni halkının bölgeyi terk ederek Ermenistan'a veya başka bir ülkeye taşınma kararının Azerbaycan'la hiçbir ilgisinin olmadığı vurgulandı.
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin daha iyi şartlarla yaşamaları için gerekli koşulların sağlanmasına hazır olduğu kaydedilen açıklamada, “Azerbaycan, Ermeni sakinlerin eşit haklara sahip vatandaşlar olarak yeniden entegrasyonuna kararlı. Azerbaycan Anayasası ve kanunlarının yanı sıra kabul ettiğimiz yükümlülükler bu hedefe ulaşmak için sağlam bir temel oluşturmakta. Azerbaycan topraklarında kurulan ayrılıkçı rejimin gözleri önünde parçalanıp yok olmasının Ermenistan için ne kadar acı verici olduğunu anlıyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan ile egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde barış ve güven inşa etmeye odaklanması daha iyi olacaktır” ifadelerine yer verildi.