Royal kaybetti partisi karıştı

FRANSA’da ana muhaletteki Sosyalist Parti’nin önceki gün yapılan Genel Sekreterlik seçimi olaylı bitti. Seçimin sonucu dün sabah belli oldu ve 58 yaşındaki Lille Belediye Başkanı Martine Aubry’nin kılpayı farkla kazandığı açıklandı. Geçen yılki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sağın adayı Nicolas Sarkozy’ye yenilen eski bakan Segolene Royal taraftarları sandıkta "usulsüzlük" yapıldığı görüşünde.Önceki gün yerel saatle 17.00’de başlayan oy verme işlemi, gece 22.00’ye kadar sürerken gece yarısından sonra açıklanacağı belirtilen sonuçların kesinleşmesi saatler aldı. Kesin sonuç ancak sabah saatlerinde alındı.67 bin 413 oyla toplam oyların yüzde 50.2’sini alan Aubry 67 bin 371 oyla yüzde 49.98 oranında kalan Royal’i geride bıraktı. 233 bin delegenin yüzde 59’una denk gelen 135 bin delegenin oy kullandığı seçimde, Aubry’nin sadece 42 oyla Genel Sekreter seçilmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi. Dört çocuğunun annesi Segolene Royal ile 25 yıl boyunca nikahsız yaşayan 11 yıllık Genel Sekreter François Hollande, koltuğunu, eski eşinin rakibi olan Aubry’e devredecek. Fakat 55 yaşındaki Royal, "bu kadar az farkla yenilgiyi kabul etmeyeceğini" açıkladı. Royal’in avukatı Jean-Pierre Mignard da oylamanın önümüzdeki perşembe günü yeniden yapılmasını istediklerini bildirdi. Royal yanlıları, seçimlerde Aubry yandaşlarını "usulsüzlük yapmakla" suçluyor. Köhneyen parti yapısında reform yapma ve parti tabanını gençleştirmeyi vaadeden Royal’e, kendi şahsi hırsları için partiyi kullandığı ve siyasi tutarsızlığı yüzünden giderek sağa yaklaştığı eleştirisi yöneltiliyordu. Eski başbakanlardan Lionel Jospin ve Laurent Fabius ile eski Maliye Bakanlarından IMF Başkanı Dominique Straus Kahn’un yanısıra, kurultay sürecindeki aday olan Bertrand Delanoe ve Benoit Hamon’un da Royal’e şiddetle karşı çıkmış, Aubry’i desteklemişti.Sonucun, iktidardaki "Halk Hareketi İçin Birlik" partisi karşısında muhalefetin başını çeken Sosyalist Parti için "olası senaryolar içinde en kötüsü" olduğu yorumuyapılıyor.SOSYALİSTLERİN eski maliye bakanı ve Avrupa Komisyonu eski başkanı Jacques Delors’un kızı olan Martine Aubry, Fransa’nın ilk kadın başbakanı Edith Cresson tarafından 1991’de keşfedildi. 2000 yılında, haftalık çalışma saatini 39’dan 35’e indiren yasayı hazırladı. Böylece hem çalışanları sevindirdi, hem de firmaları işçi almak zorunda bırakıp istihdamı artırdı. Sırasıyla Çalışma Bakanlığı ve İstihdam Bakanlığı yaptıktan sonra, kuzeydeki Lille şehrine belediye başkanı olmak amacıyla 2001 yılında hükümetten ayrıldı. Ulusal siyasetten uzun süre uzak kalan Aubry’nin, "solun kendine özgü değerlerini savunan" aday olduğu vurgulanıyordu. Aubry’e karşı çıkanların başlıca tezi ise, 35 saatlik çalışma kanununun iş dünyasında büyük sıkıntılara neden olduğu yönündeydi. Merkez sağcı Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, iktidara geldiğinden beri bu kanunun etkisini büyük ölçüde azalttı.