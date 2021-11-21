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Rotterdam savaş alanı gibi

#Hollanda#Roterdam#Gösteri
Rotterdam savaş alanı gibi

Hollanda’nın Rotterdam kentinde, korona kısıtlamaları çok sert protesto edildi. Göstericiler polisle çatışırken, çıkan olaylarda 7 kişi yaralandı, onlarca kişi de gözaltına alındı.

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AVRUPA bir kez daha koronavirüsün pençesinde. Birçok ülkede özellikle aşısızlara yönelik sert kısıtlamalar devreye sokuluyor. Aşılamanın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla düşük olduğu Avusturya, pazartesi gününden itibaren bir kez daha tam kapanmaya gidiyor. Ülkede Şubat 2022 itibariyle de aşı olmak zorunlu hale getiriliyor. Yeni kısıtlamalara halkın tepkisi ise sürüyor.

Son olarak Hollanda’da, koronavirüs kısıtlamalarına yönelik protestolar Rotterdam’ı savaş alanına çevirdi. “Özgürlük” diye slogan atan göstericilerin polis ve itfaiyecilere taş ve fişeklerle saldırması ve elektrikli scooter’ları ateşe vermesiyle şiddet büyüdü. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb’e göre polis kendini savunmak için silaha başvurmak zorunda kaldı. Polisin uyarı ateşinde 7 kişi yaralandı.

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Komşu kentlerden polis takviyesi istenirken, güvenlik güçleri isyancılara tazyikli suyla müdahahale etti. Polis dünkü açıklamasında düzenin yeniden tesis edildiğini duyururken, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olaylarda en az 51 kişi gözaltına alındı. Rotterdam’daki olaylar üzerine dün başkent Amsterdam’da planlanan kısıtlama karşıtı gösteriler iptal edildi. Yerel Leefbaar Rotterdam siyasi partisi, tweet atarak “Güzel kentimizin merkezi, savaş alanına çevrildi. Şiddet asla kabul edilemez, asla çözüm değildir” dedi.

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#Hollanda#Roterdam#Gösteri

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