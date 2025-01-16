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Rötar yapan havayolu firması davalık oldu

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Bakanlık#Dava
Rötar yapan havayolu firması davalık oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 09:44

ABD yönetimi, rötarlar nedeniyle Southwest havayolu firmasına dava açtığını duyurdu. ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından duyurulan davada, firmanın rötarlarının yasa dışı ve gerçekçi olmayan bir programlama uygulaması olduğu iddia edildi.

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ABD Ulaştırma Bakanlığı, çok sayıda gecikmeli uçuş gerçekleştirdiği ve yolcuların seyahatini aksattığı gerekçesiyle Southwest Airlines'a dava açıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu davada Southwest Airlines'ın "kronik uçuş gecikmelerinin" yasa dışı ve gerçekçi olmayan bir programlama uygulaması olduğunun iddia edildiği aktarıldı.

Gecikmeli uçuşların hem yolculara hem de hava yolu sektöründeki adil rekabete zarar verebileceği belirtilen açıklamada, ABD Ulaştırma Bakanlığının şirkete karşı açtığı davada azami ceza talebinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Southwest Airlines'ın 2022 yılının nisan-ağustos döneminde biri Chicago ve Oakland arasında, diğeri de Baltimore ve Cleveland arasında olmak üzere gecikmeli uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

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Ayrıca Bakanlığın açıklamasında, Frontier Airlines'a da çok sayıda gecikmeli uçuş gerçekleştirdiği için 650 bin dolar para cezası verildiği bildirildi.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, ocak ayı başında, hava yolu şirketi JetBlue'ya uçuşlarındaki gecikmeler nedeniyle 2 milyon dolarlık para cezası verildiğini açıklamıştı.

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#ABD#Bakanlık#Dava

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