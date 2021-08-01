Rotadan çıktı

Moskova, söz konusu aksiliğe yazılım hatasının neden olduğunu, durumun kontrol altına alındığını ve kozmonotların modülü kısa süre içinde faaliyete geçireceğini bildirdi. Nauka’nın perşembe günü UUİ’ye kenetlenmesi sonrasında yaşanan 47 dakikalık arızada istasyonun rotasında 45 derecelik bir sapma olduğu, ancak 7 kişilik personel için bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

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