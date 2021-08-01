MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRotadan çıktı
GeriDünya Rotadan çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 01.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rotadan çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rotadan çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), Rusya’nın Nauka adlı araştırma modülünün istasyona kenetlendikten üç saat sonra kısa süreliğine rotadan çıktığını açıkladı.

Moskova, söz konusu aksiliğe yazılım hatasının neden olduğunu, durumun kontrol altına alındığını ve kozmonotların modülü kısa süre içinde faaliyete geçireceğini bildirdi. Nauka’nın perşembe günü UUİ’ye kenetlenmesi sonrasında yaşanan 47 dakikalık arızada istasyonun rotasında 45 derecelik bir sapma olduğu, ancak 7 kişilik personel için bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi