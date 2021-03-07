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Dünya
Haber Giriş: 07.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Röportajın telif hakkı 70 milyon TL

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Röportajın telif hakkı 70 milyon TL

ingiltere Kraliyet Ailesi’nden ayrılmalarından bu yana basının ilgi odağı olmaya devam eden Prens Harry-Meghan Markle çifti ile ilgili yeni bir çarpıcı iddia gündemde.

Buna göre Prens ve Markle’ın ABD’de yayınlanacak röportajıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftin röportaj için para almadığı öne sürülürken, ViacomCBS adlı şirketin Oprah Winfrey’nin Harpo Productions isimli yapım hakları için 9 milyon dolara (67 milyon TL) varan ücretler ödediği konuşuluyor.

CBS, röportaj sırasında yayınlanacak 30 saniyelik reklam spotu için ise 325 bin dolar, yani 2.5 milyon TL istiyor. Bu da normal tarifenin iki misli anlamına geliyor. Çiftin kraliyet ailesinden ayrılmalarını ayrıntılı anlattığı röportaj bugün yayınlanacak.

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